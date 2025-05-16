快訊

藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

貿聯亮相 COMPUTEX 聚焦 AI 技術落地與產業應用

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

全球互連解決方案領導品牌貿聯-KY（3665）將於5月20日至23日參加指標科技展會COMPUTEX 2025（台北國際電腦展），在台北南港展覽館四樓L0525展位展出多項創新AI解決方案，涵蓋高效能運算、智慧駕駛、邊緣運算與AI機器人應用，展現其在AI基礎架構布局與高速互連技術的領先實力。

貿聯此次展出的AI高效能運算（HPC）解決方案，主打高速連接、電源系統與共封裝技術，支援高達1.6 Tbps的資料傳輸能力，可大幅提升AI資料中心的運算效率與能源使用效率。此外，也同步展示AI自動駕駛與智慧座艙的連接解決方案，支援自駕系統、智能座艙與相容LV與NACS標準的充電技術，推動智慧交通發展。

在AI機器人領域，貿聯將現場展示整合軟硬體的先進AI機器人解決方案，應用於物流配送與工廠自動化場域，參觀者可親自互動體驗並獲得小禮物。而針對AI Edge邊緣運算，則推出體積精巧且具備即時處理能力的模組，支援無線與高速傳輸，廣泛應用於智慧辦公與邊緣計算場景。

貿聯運算及運輸事業群資深副總經理林明村表示：「AI技術正快速重塑各行各業的運作模式，無論是資料中心的運算效能、電動車的智慧駕駛，或是製造現場的自動化需求，都對高速、穩定且靈活的連接解決方案提出更高要求。貿聯憑藉長期深耕的互連技術與全球服務能力，將持續協助客戶在AI轉型浪潮中搶占先機，實現智慧化升級。」

貿聯全球互連事業群擁有強大的研發設計能力與跨國製造佈局，能協助客戶加速AI導入與落地，並提供從設計、驗證到量產的一站式服務。其技術已廣泛應用於資料中心、電動車、智慧製造等領域，並持續推動高效、可擴展且具創新驅動力的解決方案落地。

AI 貿聯

延伸閱讀

電腦展題材金融航運助攻 台股盤中漲百點重返21800點

世壯運最大咖！黃仁勳到台北大巨蛋當開幕聖火代表

Ford福特正秘密研發小型電動車？Fiesta渴望回歸？

和碩首度參加電腦展秀AI創新 仁寶展示智慧零售

相關新聞

緯創將出席黃仁勳「兆元宴」 董座林憲銘揭：碰面吃飯一定會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而代工大廠緯創（323...

台幣近期狂升 徐旭東：對電信業者來說好的很

遠傳電信去年每股稅後純益3.56元，財測達成率達115%。董事長徐旭東與總經理井琪今天都出席股東會，徐旭東表示這是多年來...

傳輝達總部設北士科？蔣萬安：魚還在游不要急著收網

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18。新光金控（2888）14日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄，並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，不過新光人壽對此表示，不予置評。針對台灣總部是否定案落腳北士科一事，至截稿為止，輝達沒有回應。台北市政府15日未證實，僅表示仍在磋商中。 與此同時台北市長蔣萬安在世壯運開幕前夕「掀牌」，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將擔綱象徵「科技」領域的聖火手。至於輝達台灣總部是否落腳「北士科」的機會更大了？蔣萬安說，「魚還在外面游，不要急著收網」，但其實北市府在這次跟輝達溝通邀請黃擔任聖火手過程當中，希望對方能感受到台北市是非常可靠、和可信任的夥伴。

黃仁勳任世壯運聖火代表...總部落腳北市有譜？ 知情人士：緊密交流

輝達執行長黃仁勳將擔任本周六雙北世壯運開幕式聖火代表，加上台北市長蔣萬安昨日備詢，滿面春風的曖昧回答，不免讓人聯想是否總...

緯創股東會／董座林憲銘：AI 仍是重點、下半年需求都存在

代工大廠緯創（3231）於16日召開股東大會，針對關稅問題，董事長林憲銘表示，美中關稅的變化劇烈，我們不相信有任何人可以...

環球晶美國新廠完工 董座徐秀蘭宣布再加蓋兩座新廠

環球晶( 6488 )今日（美國當地時間15日）於美國德州謝爾曼市（Sherman, Texas）舉辦盛大開幕典禮，慶祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。