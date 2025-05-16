貿聯亮相 COMPUTEX 聚焦 AI 技術落地與產業應用

全球互連解決方案領導品牌貿聯-KY（3665）將於5月20日至23日參加指標科技展會COMPUTEX 2025（台北國際電腦展），在台北南港展覽館四樓L0525展位展出多項創新AI解決方案，涵蓋高效能運算、智慧駕駛、邊緣運算與AI機器人應用，展現其在AI基礎架構布局與高速互連技術的領先實力。

貿聯此次展出的AI高效能運算（HPC）解決方案，主打高速連接、電源系統與共封裝技術，支援高達1.6 Tbps的資料傳輸能力，可大幅提升AI資料中心的運算效率與能源使用效率。此外，也同步展示AI自動駕駛與智慧座艙的連接解決方案，支援自駕系統、智能座艙與相容LV與NACS標準的充電技術，推動智慧交通發展。

在AI機器人領域，貿聯將現場展示整合軟硬體的先進AI機器人解決方案，應用於物流配送與工廠自動化場域，參觀者可親自互動體驗並獲得小禮物。而針對AI Edge邊緣運算，則推出體積精巧且具備即時處理能力的模組，支援無線與高速傳輸，廣泛應用於智慧辦公與邊緣計算場景。

貿聯運算及運輸事業群資深副總經理林明村表示：「AI技術正快速重塑各行各業的運作模式，無論是資料中心的運算效能、電動車的智慧駕駛，或是製造現場的自動化需求，都對高速、穩定且靈活的連接解決方案提出更高要求。貿聯憑藉長期深耕的互連技術與全球服務能力，將持續協助客戶在AI轉型浪潮中搶占先機，實現智慧化升級。」

貿聯全球互連事業群擁有強大的研發設計能力與跨國製造佈局，能協助客戶加速AI導入與落地，並提供從設計、驗證到量產的一站式服務。其技術已廣泛應用於資料中心、電動車、智慧製造等領域，並持續推動高效、可擴展且具創新驅動力的解決方案落地。