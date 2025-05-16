輝達全球布局 這檔 ETF 含輝量逾10%

國泰投信表示，美股費半指數過去一周已重新站上200日線、那斯達克也有6.6%的漲幅，整體的反彈上攻力道仍十分強勁，且AI仍為市場剛性需求，投資人不妨趁市場震盪期間積極入市，提前卡位AI爆發性成長機會。

國泰費城半導體(00830)經理人李翰林表示，美國5月14日正式撤銷AI擴散規則，AI晶片得以銷售到中東地區，川普也和當地政府簽署戰略經濟協議，達成6,000億美元的對美投資承諾，打造雙贏格局；對於美國科技巨頭而言，中東市場蘊含龐大商機，帶動晶片需求可望加速升溫，有利於美國持續坐穩全球科技領導地位，來自中國大陸DeepSeek的競爭壓力也遭削弱。

李翰林補充，科技龍頭輝達宣布將在未來五年在中東地區投入100億美元打造AI基礎措施，並提供沙烏地阿拉伯新成立為推動沙國在AI領域發展的企業Humain大量先進半導體晶片；旗下A100與H100等高階AI加速器將不再受配額與審批限制，加速拓展中東、歐洲市場，為輝達全球布局開闢疆土再添助力，營運前景樂觀非凡。

從美國撤銷AI擴散規則此舉來觀察，晶片出口雖被當作川普對中國關稅談判的籌碼，但川普更是積極為美國AI晶片巨頭開拓新財路，中長線來看無疑是為輝達、AMD等美企創造新的營收獲利來源，半導體產業前景看好。對投資人來說，則可以透過鎖定費半指數的00830，聚焦布局全球AI產業鏈，第一大成分股輝達持股權重逾12.5%，在這波限制解禁下有機會吃到更多紅利，另有重點成分股如博通、台積電、AMD也同樣占據半導體核心地位，更顯00830長期投資價值。

台股也有望在輝達餘暉下受惠，投資人可透過日前宣布調降經保費的國泰台灣領袖50(00922)用更低的成本捕捉優質大型股成長契機。00922基金經理人蘇鼎宇表示，台股離重回22,000僅差臨門一腳，科技股表現更受矚目。台北國際電腦展(COMPUTEX)即將盛大開幕，持續聚焦智慧運算與機器人題材，輝達執行長黃仁勳也將來台演講，同時也將宣布海外總部落腳處，引發市場期待，也側面表示台灣完整的AI產業鏈仍是輝達發展最強大的靠山之一。