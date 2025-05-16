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邊緣 AI 浪潮來襲 友通攜夥伴電腦展聚焦多場域智慧部署

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球嵌入式主機板與工業電腦領導品牌友通（2397）將於Computex展示新一代多元彈性的邊緣運算系統，涵蓋嵌入式主機板、系統、邊緣伺服器等全系列產品，對應不同場域在效能、功耗與擴充彈性上的多樣化需求。此次展出更結合集團資源，整合算力與軟體實力，聚焦智慧停車與無人機兩大解決方案，突顯邊緣 AI 技術於實際場域的導入效益。另攜手國際 AI 晶片與智慧影像平台策略夥伴，展示具備遠端部署、跨平台支援與即時推論能力的 AI 解決方案，加速 AI 應用落地與營運效率優化。

友通參加明基佳世達集團COMPUTEX AI WOW展區，於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1館4樓展示AI智慧運算解決方案─AIoT邊緣運算多元應用。攤位編號M0120，合力打造更智慧永續的未來。

根據國際能源總署（IEA）統計，2024年全球碳排放達378億公噸，大氣中二氧化碳濃度較2023 年增加約 3 ppm，較工業化前高出 50%。隨著 AI 應用快速成長，邊緣智慧將模型部署於本地裝置，可減少雲端傳輸與碳排放，成為實現「綠色AI」關鍵技術。

根據IDC預測，2025年全球企業在邊緣運算解決方案上的支出將接近2,610億美元，至2028年預計以年複合成長率（CAGR）13.8% 的速度成長，反映企業對高效運算的需求，凸顯邊緣AI的永續價值。友通以邊緣AI為核心，透過高效能、低功耗平台與模組化設計，協助企業優化能源使用與維運成本，延長設備壽命並提升營運效能，展現科技驅動的減碳實力。

友通攜手眾福科技與新加坡偉龍電子，推出「IAE 智慧停車解決方案」，整合強固型顯示、高效運算與 AI 技術，強調創新、自動化與效率，提升即時反應與管理效能。無人機應用方面則與佳世達無人機團隊合作，導入高通處理器與 OSM 模組，實現小體積、高擴充、低延遲與低功耗的 AI 運算特性，支援 5G和Wi-Fi 6，滿足無人機於遠距、高視距與嚴苛環境下的作業需求。

友通另與南韓 AI 晶片商 DEEPX及美國智慧影像平台 Network Optix (Nx)策略合作，推動 AI 模型從雲端開發到邊緣裝置的自動化部署流程。透過圖形化操作即可快速建立 AI 處理流程，支援遠端部署與跨設備整合，結合DEEPX M.2 低功耗 AI 晶片與友通高效能工業級系統，提供小型化、高效能且具擴充彈性的運算平台，應用涵蓋智慧城市、智慧監控、無人化巡檢、自動化管理與零售行為分析等多元場域，展現邊緣 AI 在靈活擴展與永續營運上的核心價值。

AI 友通 無人機

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