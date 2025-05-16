SelectUSA台灣新創赴矽谷鏈結 為落地美國鋪路

經濟部攜手34家新創團隊參加「選擇美國投資高峰會」新創競賽活動SelectUSA Tech，多家團隊會後赴矽谷鏈結。神瑞人工智慧首次參加競賽便獲得全球前3強，共同執行長林仟雯表示此行成果豐碩，也為未來落地美國市場鋪路。

近20家台灣新創團隊今天在舊金山參加新創論壇，由創業家「矽谷阿雅」鄭雅慈主持。神瑞人工智慧（DeepRad.AI）共同執行長林仟雯受訪表示，今年首度參加「選擇美國投資高峰會」，會中與來自各州的醫療相關機構接洽，為落地美國開啟契機。

「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA InvestmentSummit）11日至14日在華府舉行，經濟部今年攜手34家新創團隊參加，其中3家團隊在分組領域奪下全球前3名佳績，包括神瑞人工智慧、張量科技（TensorTech）、精準智能（Precise Big Data）。

神瑞人工智慧透過AI醫學影像技術，運用一次性篩檢評估多項疾病風險，如肺結節偵測、心臟冠狀動脈鈣化風險、骨鬆風險及腦失智風險，在開放科技（Open Tech）領域獲全球第3名。

林仟雯表示，這次參加「選擇美國投資高峰會」收穫豐富，期間與美國著名醫療機構Mayo Clinic等代表接觸，該機構在亞利桑那州有醫療新創基地，可作為未來在美國落地的參考選項，在高峰會落幕後續赴矽谷取經，也希望能發掘更多合作機會。

林仟雯也提到，選擇赴美落地，主要考量除政府支持外，公司產品為軟體醫療器材，可協助醫生工作，美國是這項領域最大的市場，因此公司成立之初即放眼美國市場。

林仟雯說，在相同領域，美國不乏競爭對手，但台灣新創團隊在彈性方面具有優勢，「我們會根據當地使用習慣去做客製化調整，以符合當地醫師的使用習慣」。

林仟雯認為，AI發展到一定程度，各家產品判讀疾病風險的準確度或許相差不遠，但在使用者體驗上仍有差異，台灣新創企業靈活度高，有信心能提供更佳體驗。

這次獲全球前3強的另外2家團隊，張量科技為一間太空公司，目前不僅專注於球型動量輪馬達的開發，還積極研發系統周邊產品，以加速進軍太空市場；精準智能研發的實時心臟感測器能精準測量血管熱點，輔助醫院在長時間心電圖作出正確診斷。