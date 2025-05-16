緯創股東會／總座林建勳：AI 伺服器為「剛性需求」 沒關稅也仍會成長

代工大廠緯創（3231）於16日召開股東大會，總經理林建勳坦言，當前全球的經濟和政治形勢仍面臨複雜的挑戰，尤其是與貿易關稅有關的問題。不過幸好AI伺服器是「剛性的需求」，因此在遇到關稅的問題時，仍然能維持一定的水準，而如今也有越來越多的企業朝AI轉型，這也提升了市場對算力的需求，自己認為，未來就算關稅問題解決了，整個AI市場也仍會持續的成長，而自己也希望緯創在今年下半年，能夠繼續維持成長。

林建勳表示，近年來在「地緣政治、高科技及ESG（環境、社會及治理）」等因素的交織之下，企業在面對經營壓力時，也必須更加的謹慎和靈活。不過自己相信台灣企業也具備足夠的韌性，能找到因應這些挑戰的策略。他指出，以往普遍的自由貿易觀念正在受到嚴重衝擊，企業在思考戰略時必須將國家安全和國際政治納入考量，這會增加經營的複雜度，但同時也是檢驗企業能力的機會。

此外，科技的善用和人才的培養將成為關鍵因素，企業需要應對不斷變化的市場和環境，以保持競爭力。林建勳也分析了美國市場的情況，他提到關稅政策的影響和未來的潛在機遇，特別是在AI和高技術領域。此外，他也提及，儘管全球市場仍然面對著來自關稅的壓力，但整體市場對AI算力的需求也仍然保持強勁，而未來將有更多的企業朝向AI來數位轉型，而這是AI市場商機的展現。

林建勳強調，企業之間的合作也十分重要，提出與其他公司的合作已取得良好成效，並期待未來能繼續提供優質服務，以應對不斷變化的市場需求，而他重申，企業大廠在需要具備應對挑戰的能力，同時把握新的機會，才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。