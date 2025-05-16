台幣近期狂升 徐旭東：對電信業者來說好的很

遠傳電信去年每股稅後純益3.56元，財測達成率達115%。董事長徐旭東與總經理井琪今天都出席股東會，徐旭東表示這是多年來最好的獲利，對於近日的台幣升值對電信業來說其實是「好得很」。

徐旭東談及近期美中關稅戰、台幣升值等議題，徐旭東表示，台幣升值所造成的是現金流，對電信業者來說是增加現金流，任何經濟體系只要有流動就是好，能增加經濟動力，至於關稅戰，近期全世界變化太大，我們也只能跟著全世界走。 董事長徐旭東（右）與總經理井琪（左）今天都出席股東會。記者潘俊宏／攝影