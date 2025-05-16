輝達總部落腳北士科？ 房仲：還有兩技術問題要解決

輝達台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18，16日早盤士林三寶士紙（1903）、新紡（1419）、士電（1503）狂歡，接力亮燈漲停。房仲表示，T17和T18是由新壽和台北市政府簽訂地上權合約，存續期間為50年，2027年2月前要取得建物使用執照，才能轉移，且地上權合計投資額逾140億元的費用和提早移轉的問題該如何解決，也需要台北市政府來促成協調。

新光金（2888）14日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄並處理相關事宜，傳出原因就是與輝達進行合約轉移，新光人壽對此表示「不予置評」，輝達、台北市政府則尚未證實。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，輝達原本的辦公室，租在內湖科技園區，目前剛租的新辦公室則在南港，這兩個區域應該是他最屬意的區域，不過內科和南港軟體工業園區都已經飽和，先前點名的南港台電CR1修護處、以及台鐵調車場也早有使用規劃。

張旭嵐分析，北士科，是內科、南港之後的台北市第三科技園區，定位以智慧健康與數位技術服務為主軸，北士科附近還有華碩（2357）、和碩（4938）、英業達（2356）等大型企業。

以產業鏈性質來說，目前T17以及T18加起來有3.89公頃，為智慧綠建築、高樓層、高坪效設計，很適合設置國際企業總部型辦公室，交通位置、商圈以及園區規劃來說，各項客觀條件確實頗都符合輝達的條件。

她表示，北士科若能吸引輝達進駐，對於台北市政府、新壽和輝達三方都是一樁美事，只是由於T17和T18是由新壽和台北市政府簽訂地上權合約，存續期間為50年，2027年2月前要取得建物使用執照，才能轉移， 地上權合計投資額逾140億元的費用和提早移轉的問題該如何解決，仍需要台北市政府來促成協調。