AI 人才需求大 人力銀行：企業正面臨兩大核心挑戰

作為全球科技供應鏈重鎮，台灣對AI人才的需求勢必持續升溫。1111人力銀行發言人莊雨潔16日指出，目前企業在招募AI人才時，面臨兩大核心挑戰：一是欠缺明確的人才職能標準，導致無法有效制定招聘策略；二是市場上具備實戰經驗的AI人才相對稀缺，難以完全符合需求。

莊雨潔表示，在這樣的人才荒與能力落差之間，企業只能加快內部的培訓腳步，並強化職能辨識能力，才能在競爭激烈的人才市場中，搶先找到真正契合職務的即戰力。

輔仁大學人工智慧發展中心主任謝邦昌也提醒，在AI技術快速演進與產業加速數位轉型的雙重驅動下，AI人才已成為企業創新與競爭力的關鍵資本，真正落實「得人才者得天下」。

根據1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心共同進行的「AI人才需求調查」指出，有超過四成企業預期未來兩至三年內，AI相關人力需求將會大幅攀升。回顧2025年4月數據，1111人力銀行平台上的AI職缺數已達1.4萬筆，年增率達11%。從數據可見，企業對AI人才的渴求正快速升溫。然而，在需求暴增的同時，如何精準的識別並網羅真正具備應用能力的AI人才，已成為多數企業需要面對的戰略挑戰。

「COMPUTEX 2025」將於5月20日正式揭幕，其中重磅登場的「產業論壇」將於21日在南港展覽館二館七樓舉行。今年主題為「AI in Action」，聚焦三大核心議題：AI機器人與邊緣運算應用、生成式AI的再進化，以及AI資料中心的整合解方。黃仁勳等多位國際科技領袖將親臨現場發表演說，充分展現人工智慧仍是全球科技產業關注的絕對核心。

為協助企業更高效地網羅AI人才，1111人力銀行將於5月28日（周三）下午1點半，在政大公企中心舉辦【AI數位轉型論壇：人才優化策略與導入實務】。論壇聚焦企業在AI轉型過程中的關鍵挑戰，從AI戰略佈局、履歷篩選與人才評估，到HR角色的轉型與AI賦能招募流程，深入剖析AI如何重塑人資核心流程。此外，現場將邀集產、官、學代表與企業HR齊聚，實務探討AI在培訓、績效管理等領域的應用與轉型痛點，協助企業在數位人資升級之路走得更加穩健，誠摯邀請全台人資夥伴共襄盛舉。

另外，為協助求職者強化AI職能、提升職涯競爭力，1111人力銀行於今年3月底已開辦「AI應用規劃師培訓班」，結訓學員可獲輔仁大學人工智慧發展中心與《科技島》聯合頒發的「AI應用規劃師一般證照」。首梯課程反應熱烈，1111人力銀行總經理張篆楷表示，接下來將擴大推動，預計於中南部陸續開班，盼為更多人才開啟AI職涯的新起點，消息一出，已引發市場高度關注與期待。