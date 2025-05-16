倚天酷碁 COMPUTEX 2025發表智慧戒指與 AI 翻譯耳機

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）16日發表兩款主打新品──Acer FreeSense Ring智慧戒指與AI翻譯耳機「宏碁譯秒聽」，不僅聚焦於智慧穿戴與人工智慧應用，更同步展出旗下電動滑板車、電動輔助自行車，以及多款電腦周邊產品，展現多元創新布局。全系列新品將於台北國際電腦展（Computex 2025）正式亮相。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，藉由生成式AI及智慧感測技術，科技正以前所未有的速度重塑人們的溝通與生活體驗。倚天酷碁以智慧穿戴與智慧通訊為起點，結合AI演算法、場景感知與人因工程設計，打造更直覺、自然的互動。新推出的智慧戒指與AI翻譯耳機，整合感測技術、語音智慧與輕量化設計，為跨場景、跨平台智慧生態圈的重要一步。倚天酷碁將持續布局智慧穿戴、移動載具與數位應用，推動人、裝置與服務的智慧整合。

Acer FreeSense Ring智慧戒指為倚天酷碁旗下宏碁風尚事業（Acer Fashion, 簡稱AFS）全新推出的智慧穿戴產品，融合時尚美學與智慧科技，打造兼具風格設計與健康功能的創新配件。這款智慧戒指結合全天候生理數據感測與AI演算法，能即時追蹤心率、心率變異（HRV）、血氧濃度與睡眠品質，並透過專屬APP進行智慧分析，轉化為個人化健康洞察與行動建議，協助用戶主動掌握健康趨勢並優化睡眠與生活型態。

Acer FreeSense Ring智慧戒指特別強化了24小時自動紀錄與深入睡眠階段分析功能，能針對不同生理變化提出具體建議，幫助用戶在日常中實踐更健康的節奏與選擇。於外型方面，Acer FreeSense Ring智慧戒指採用超輕量鈦合金材質，兼具舒適配戴與耐用設計，並提供免費健康數據存取，將智慧健康管理融入生活每一個細節。

全新AI翻譯耳機「宏碁譯秒聽」，專為跨語言溝通場景而設計，透過隨附的插接式接收器連接手機或平板並搭配耳機，可即時啟動通話語音翻譯功能，並結合語音辨識、語意分析與AI翻譯技術，提供即時、雙向、不中斷的語音翻譯體驗。同時，支援市面上主流即時通訊應用，讓使用者在通話或會議中能自然地與不同語言背景的對象溝通，不論是跨國電話與商務會議、線上直播，或進行遠距教學與協作，只須單人配戴，即可完成雙向翻譯，輕巧高效，是開啟跨語言連結的智慧新選擇。

此外，宏碁譯秒聽亦支援即時字幕翻譯與會議記錄功能，協助使用者同步掌握溝通內容與事後彙整紀錄。產品共支援 15 種多種語言，涵蓋亞洲、美洲與歐洲主要語系，全面滿足商務與日常跨境溝通需求。宏碁譯秒聽預計於今年第三季在嘖嘖平台開放預購。