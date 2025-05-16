快訊

「幸好」只有10% 川普打關稅戰用「定錨效應」奏效了？

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

Sony最強降噪耳機WH-1000XM6發表！升級12個麥克風更全能 遊戲玩家也能用

聽新聞
0:00 / 0:00

倚天酷碁 COMPUTEX 2025發表智慧戒指與 AI 翻譯耳機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Acer FreeSense Ring智慧戒指結合全天候生理數據感測與AI演算法。倚天酷碁／提供
Acer FreeSense Ring智慧戒指結合全天候生理數據感測與AI演算法。倚天酷碁／提供

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）16日發表兩款主打新品──Acer FreeSense Ring智慧戒指與AI翻譯耳機「宏碁譯秒聽」，不僅聚焦於智慧穿戴與人工智慧應用，更同步展出旗下電動滑板車、電動輔助自行車，以及多款電腦周邊產品，展現多元創新布局。全系列新品將於台北國際電腦展（Computex 2025）正式亮相。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，藉由生成式AI及智慧感測技術，科技正以前所未有的速度重塑人們的溝通與生活體驗。倚天酷碁以智慧穿戴與智慧通訊為起點，結合AI演算法、場景感知與人因工程設計，打造更直覺、自然的互動。新推出的智慧戒指與AI翻譯耳機，整合感測技術、語音智慧與輕量化設計，為跨場景、跨平台智慧生態圈的重要一步。倚天酷碁將持續布局智慧穿戴、移動載具與數位應用，推動人、裝置與服務的智慧整合。

Acer FreeSense Ring智慧戒指為倚天酷碁旗下宏碁風尚事業（Acer Fashion, 簡稱AFS）全新推出的智慧穿戴產品，融合時尚美學與智慧科技，打造兼具風格設計與健康功能的創新配件。這款智慧戒指結合全天候生理數據感測與AI演算法，能即時追蹤心率、心率變異（HRV）、血氧濃度與睡眠品質，並透過專屬APP進行智慧分析，轉化為個人化健康洞察與行動建議，協助用戶主動掌握健康趨勢並優化睡眠與生活型態。

Acer FreeSense Ring智慧戒指特別強化了24小時自動紀錄與深入睡眠階段分析功能，能針對不同生理變化提出具體建議，幫助用戶在日常中實踐更健康的節奏與選擇。於外型方面，Acer FreeSense Ring智慧戒指採用超輕量鈦合金材質，兼具舒適配戴與耐用設計，並提供免費健康數據存取，將智慧健康管理融入生活每一個細節。

全新AI翻譯耳機「宏碁譯秒聽」，專為跨語言溝通場景而設計，透過隨附的插接式接收器連接手機或平板並搭配耳機，可即時啟動通話語音翻譯功能，並結合語音辨識、語意分析與AI翻譯技術，提供即時、雙向、不中斷的語音翻譯體驗。同時，支援市面上主流即時通訊應用，讓使用者在通話或會議中能自然地與不同語言背景的對象溝通，不論是跨國電話與商務會議、線上直播，或進行遠距教學與協作，只須單人配戴，即可完成雙向翻譯，輕巧高效，是開啟跨語言連結的智慧新選擇。

此外，宏碁譯秒聽亦支援即時字幕翻譯與會議記錄功能，協助使用者同步掌握溝通內容與事後彙整紀錄。產品共支援 15 種多種語言，涵蓋亞洲、美洲與歐洲主要語系，全面滿足商務與日常跨境溝通需求。宏碁譯秒聽預計於今年第三季在嘖嘖平台開放預購。

本次展出的四款電動滑板車，分別為Acer eScooter Series 4 Select、Acer eScooter Series 5 Select，以及Predator ES Storm與Predator ES Thunder，涵蓋城市通勤、戶外騎行與高性能探索等使用情境。四款產品皆搭載400W至500W馬達，支援多段模式切換、智慧煞車系統與懸吊避震設計，並可搭配Acer eMobility App實現即時監控與智慧鎖定，展現倚天酷碁在個人移動領域的技術整合與產品深化能力。先前已於台北自行車展亮相的電動輔助自行車Predator eRanger，亦將於現場同步陳列，展現品牌在智慧出行市場的完整布局。

宏碁譯秒聽AI翻譯耳機全面滿足商務與日常跨境溝通需求。倚天酷碁／提供
宏碁譯秒聽AI翻譯耳機全面滿足商務與日常跨境溝通需求。倚天酷碁／提供

AI Acer 宏碁 智慧穿戴

延伸閱讀

迎向AI時代儲存解決方案 宇瞻COMPUTEX全亮相

台南男子疑購物引衝突竟變電鋸狂人 警逮人還搜出毒品

微星發表全新AI筆電、桌機與手持裝置 COMPUTEX 2025精彩亮相

搭COMPUTEX熱潮！momo：AI筆電成換機主流 銷售年增三倍

相關新聞

緯創將出席黃仁勳「兆元宴」 董座林憲銘揭：碰面吃飯一定會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而代工大廠緯創（323...

緯創股東會／董座林憲銘：AI 仍是重點、下半年需求都存在

代工大廠緯創（3231）於16日召開股東大會，針對關稅問題，董事長林憲銘表示，美中關稅的變化劇烈，我們不相信有任何人可以...

台幣近期狂升 徐旭東：對電信業者來說好的很

遠傳電信去年每股稅後純益3.56元，財測達成率達115%。董事長徐旭東與總經理井琪今天都出席股東會，徐旭東表示這是多年來...

傳輝達總部設北士科？蔣萬安：魚還在游不要急著收網

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18。新光金控（2888）14日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄，並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，不過新光人壽對此表示，不予置評。針對台灣總部是否定案落腳北士科一事，至截稿為止，輝達沒有回應。台北市政府15日未證實，僅表示仍在磋商中。 與此同時台北市長蔣萬安在世壯運開幕前夕「掀牌」，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將擔綱象徵「科技」領域的聖火手。至於輝達台灣總部是否落腳「北士科」的機會更大了？蔣萬安說，「魚還在外面游，不要急著收網」，但其實北市府在這次跟輝達溝通邀請黃擔任聖火手過程當中，希望對方能感受到台北市是非常可靠、和可信任的夥伴。

黃仁勳任世壯運聖火代表...總部落腳北市有譜？ 知情人士：緊密交流

輝達執行長黃仁勳將擔任本周六雙北世壯運開幕式聖火代表，加上台北市長蔣萬安昨日備詢，滿面春風的曖昧回答，不免讓人聯想是否總...

環球晶美國新廠完工 董座徐秀蘭宣布再加蓋兩座新廠

環球晶( 6488 )今日（美國當地時間15日）於美國德州謝爾曼市（Sherman, Texas）舉辦盛大開幕典禮，慶祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。