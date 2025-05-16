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耕興股東會／拍板10.1元現金股利 殖利率近6％

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
耕興於2024年5月16日舉行2025年股東常會，由董事長黃文亮先生主持。圖／公司提供
耕興於2024年5月16日舉行2025年股東常會，由董事長黃文亮先生主持。圖／公司提供

耕興（6146）於2024年5月16日舉行2025年股東常會，由董事長黃文亮先生主持，全體股東出席率達71.57％，會中討論修正「公司章程」與「資金貸與他人作業程序」案，並承認2024年度營業報告書、財務報表案及2024年盈餘分配案等。股東會拍板10.1元換算潛在現金股利殖利率近6％。

耕興2024年全年合併營收為45.55億元，合併毛利率50.21％，合併稅前淨利為16.77億元，歸屬於母公司稅後淨利為12.90億元，稅後每股純益(EPS) 12.66元。在公司整體財務體質健全與營運資金充沛下，公司決議配發每股現金股利10.1元，配發率近8成，股利已連續十三年配發率均超過7成以上，且大多以現金股利為主，依5月15日收盤價格175元計算，現金殖利率近6％，期將經營成果與全體股東分享。

展望2025年，耕興維持審慎樂觀看法。根據FCC官網公告，2024年（113年）高階網通6SD FCC PIA案件總數達97件，其中，由耕興執行的案件就高達90件，市占率超過九成，再次印證公司於高階網通領域的領先地位。隨著IEEE 802.11技術推進至Wi-Fi 7三頻時代，晶片大廠積極開發新一代晶片規格，帶動網通系統廠推動高效能旗艦路由器的換機潮。此外，2024年正值全球電信業進入5.5G（5G Advanced）商用元年，CTIA 6.0版本檢測標準亦自去年底強制上路，相較前版檢測時數預計增加三成，耕興受惠於價量齊升，檢測營收與獲利可望同步提升。

 另一方面，耕興也持續強化技術實力與國際影響力。在技術層面，公司於台灣、美國等地積極佈建Wi-Fi 7、5G NR、RedCap、UWB等最新測試產能，並導入自動化與智能化測試流程，全自動化覆蓋率已超過五成以上，大幅提升效率與報告品質。在國際組織參與方面，耕興已擔任PTCRB主席、PVG副主席、GCF PAG副主席、PTCRB CTIA OTA MRR特別工作組的聯合主席等，顯示公司在5G與IoT標準制定上具高度話語權，有助於搶占未來通訊技術主導地位。

公司亦擴大全球IA認證網絡，目前已涵蓋超過150國，持續深化與品牌廠、電信商的策略合作關係，加速客戶產品上市時程。同時，公司也擴展資安檢測布局，取得歐盟EN303645與EN18031等資安標準資格，為未來IoT產品符合全球資安規範提供完整解決方案。未來耕興將持續聚焦AI、資安與5G檢測整合機會，打造全球產能最大、技術最先進的5G與高階網通檢測集團。

5G 股東會

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