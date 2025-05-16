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緯創將出席黃仁勳「兆元宴」 董座林憲銘揭：碰面吃飯一定會

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創總經理林建勳、董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳、董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘16日接受媒體詢問，是否會與黃仁勳碰面及聚餐時，他也大方承認，「碰面吃飯是一定會啦，但我們還是要以他的行程為主，大家都要看他的行程，我們才能肯定是在哪個場合碰面。」至於實際會在哪裡碰面？林憲銘笑著回覆，自己相信輝達屆時都會公布給大家知道。

據悉，這次返台是黃仁勳自一月初來台以來，再度來台，而市場也傳出黃仁勳將於17日邀請供應鏈夥伴聚餐，地點將訂在他的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」，而這次宴請的夥伴，預計將有台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等大廠代表，幾乎所有台鏈代工上下游大廠都是座上賓，而供應鏈聚餐的消息，除了已由昨日鴻海董事長劉揚偉證實，今日緯創董事長林憲銘也肯定了將會碰面的消息，也因此引發了市場的關注。

事實上，這家「磚窯古早味懷舊餐廳」位於敦化南路上，為一家在地的知名懷舊中式餐廳，店內裝潢以懷舊主題為主，整體氣氛相當到味，而餐廳外牆由紅磚瓦建構而成，門口走道上掛滿著早期台灣的電影海報，用餐環境多為大圓桌，讓每桌氣氛都能像辦桌一樣澎湃熱鬧。而據「磚窯」官網顯示，該店所使用的「紅磚」，是來自松山磚窯廠舊址之建材的一部分拆解後重組而成。而老闆在2011年創立該店以來，持續貫徹自己喜歡收集臺灣老物的堅持，在店裡展示出許多自己搜集的50、60年代流行的民俗文化童玩和雜貨。

對此，這已經是供應鏈大廠們第三次在磚窯齊聚用餐，而每一年黃仁勳都會挑選自己最喜歡的多道料理，包括「豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、老皮嫩肉、芋頭米粉湯、筍絲控肉、蚵仔酥、豆酥高麗菜、麻辣臭豆腐、白斬雞、蛤蜊絲瓜」等，讓供應鏈伙伴們能夠大飽口福，而外界也關心他屆時的發言，預計他將釋出台灣總部的選址地點，而他的一舉一動也成為外界的目光焦點。

緯創 輝達 黃仁勳

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