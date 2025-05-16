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黃仁勳任世壯運聖火代表...總部落腳北市有譜？ 知情人士：緊密交流

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳將參加本周六雙北世壯運開幕典禮，並擔任聖火代表一職。本報資料照片
輝達執行長黃仁勳將參加本周六雙北世壯運開幕典禮，並擔任聖火代表一職。本報資料照片

輝達執行長黃仁勳將擔任本周六雙北世壯運開幕式聖火代表，加上台北市長蔣萬安昨日備詢，滿面春風的曖昧回答，不免讓人聯想是否總部有望落腳北市。知情人士透露，北市盤點資源提供輝達，最終選擇權仍是輝達，不過世壯運開幕是由北市府負責，可見彼此緊密交流。

知情人士透露，輝達不只在台北市，包含新北市、桃園市等地都有盤點總部合適的落腳處，北市府盤點手邊潛在合適的土地等資源提供參考。而黃仁勳在19日於台北流行音樂中心演講，外界預期會有重大宣布，「企業內部也是要先評估完後，才會對外公布。」

知情人士指出，現在各地方政府也是靜候消息，「如同購屋買房，會先去各處看房，中意之後才會到後續的議價、合約等，最後也是要等輝達最終選擇。」

不過，對於黃仁勳將擔任雙北世壯運的聖火代表，知情人士透露，開幕式是由台北市府所舉辦，可見彼此間有更緊密的交流。

至於蔣萬安昨日備詢時問到輝達總部問題時，臉上掛滿笑容稱魚還在外面游的時候，不要這麼快收網。知情人士說，確實少見市長如此開心，可見就是全力以赴爭取。

北市府 情人 聖火

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