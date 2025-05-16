免密碼、免鑰匙 尚承科技將發表高安全存取架構

尚承科技16日宣布，將於 COMPUTEX 2025發表 Omni-Access 高安全存取架構，宣告「免密碼、免鑰匙時代」來臨。尚承旗下核心產品包括KL4免密鑰安全晶片，具備 0.001 秒極速解鎖、五重身分驗證與離線授權技術，為全球用戶帶來獨具特色的安全體驗，可橫跨居家、工廠、校園、醫院等八大場域，實現無縫、安全與便利的出入控制。

尚承表示，Omni-Access 高安全存取架構不僅是一套資安解決方案，更是打造跨品牌智慧生態系的關鍵平台。無論是路由器、智慧電視、智慧門鎖、資安投影機或是顯示器，皆可透過 KL4 免密鑰安全晶片，快速完成安裝與授權，真正實現即插即用的智慧生活願景。

Omni-Access高安全存取架構的創新特色包括，只有對的人，在對的時間、對的地點，用對的方式，才能打開對的門；0.001秒極速解鎖，無需等待藍牙連線或App載入；TimePass 離線授權技術，即使無網路也能設定時段與權限；免App、免帳號操作，長者與訪客皆可輕鬆使用；高規格資安晶片，內建AES／ECC／RSA安全引擎；模組化整合，彈性佈署，支援各種工控與PMS系統；符合ESG設計，省資源（不依賴塑膠卡片或實體鑰匙）、低耗能、友善無障礙。