快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

緯創股東會／董座林憲銘：AI 仍是重點、下半年需求都存在

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創總經理林建勳、董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳、董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）於16日召開股東大會，針對關稅問題，董事長林憲銘表示，美中關稅的變化劇烈，我們不相信有任何人可以預測得到，事實上，中美兩國之間隨時來一個大轉彎，我們也沒有人可以先猜到，雖然目前美國提出了一個90天的暫停權，但我們也要繼續將備案做好。展望未來，林憲銘指出，今年來看AI的產品都還是很重要，而我們在美墨的佈局都已經可以滿足他們，自己相信下半年的需求仍然是在的。

林憲銘指出，我們不期望下半年能夠超過上半年，但我們也相信政府會持續溝通，自己相信政府的帶領、也相信未來這些挑戰也會出現轉圜，而長期來看，大家應該要體會到，這些產業策略，在未來各國的思考邏輯中，一定會把國家的安全擺在前面，而過去大家想的「大同世界」也會變得很難存在，企業議題已經不能只用經濟貿易的角度來思考，而是要把地緣政治及國家安全一起考率進來，未來只會越來越複雜，不會變簡單，但我們也會持續努力。

林憲銘坦言，自己認為台廠「一定得靠國際市場」一定要弄出一套可以因應這些改變的措施，也要懂得善用科技、也善用自己對工作的熱誠，而他直言，在未來整個市場的板塊遷移中，「人才」將成為一個很重要的關鍵影響因素，不過大家也不要期待未來能夠「錢多事少離家近」，未來只會變成「錢多事多離家也遠」。

林憲銘坦言，自己記得過去有一年，有跟大家分享「完美的風暴」的概念，而自己也沒有想到，今年關稅遇到的議題，比過去更複雜，神經繃得很緊，也讓經營企業的壓力變得很大，事實上，應付關稅所帶來的板塊遷移，對企業來說，絕對是非常具有挑戰的，但自己相信所有的企業都會將自己的基礎都打好，雖然我們不期望下半年能夠超越上半年，但自己相信下半年的需求仍然是在的，只待團隊把質量經營好，等到量一起上來後才會真的好。

緯創 關稅

延伸閱讀

緯創股東會來了！被譽為「大黑馬」董座將露面曝 AI 市況

群創第1季財報 連四季賺錢

美非投等債 後市可期

中國鋼鋁輸美仍被另徵25%關稅 北京促停徵對話

相關新聞

緯創將出席黃仁勳「兆元宴」 董座林憲銘揭：碰面吃飯一定會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而代工大廠緯創（323...

緯創股東會／董座林憲銘：AI 仍是重點、下半年需求都存在

代工大廠緯創（3231）於16日召開股東大會，針對關稅問題，董事長林憲銘表示，美中關稅的變化劇烈，我們不相信有任何人可以...

黃仁勳任世壯運聖火代表...總部落腳北市有譜？ 知情人士：緊密交流

輝達執行長黃仁勳將擔任本周六雙北世壯運開幕式聖火代表，加上台北市長蔣萬安昨日備詢，滿面春風的曖昧回答，不免讓人聯想是否總...

環球晶美國新廠完工 董座徐秀蘭宣布再加蓋兩座新廠

環球晶( 6488 )今日（美國當地時間15日）於美國德州謝爾曼市（Sherman, Texas）舉辦盛大開幕典禮，慶祝...

輝達台灣總部設北士科？蔣萬安：希望黃仁勳感受到台北市非常可靠

世壯運明在台北大巨蛋盛大開幕，北市府今公布壓軸聖火代表，是全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，親自擔綱...

環球晶美德州新廠啟用 宣布再加碼投資40億美元

環球晶圓（6488）宣布美國新廠 GlobalWafers America（GWA）開幕，該廠為業界最先進、具一貫製程的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。