緯創股東會／董座林憲銘：AI 仍是重點、下半年需求都存在

代工大廠緯創（3231）於16日召開股東大會，針對關稅問題，董事長林憲銘表示，美中關稅的變化劇烈，我們不相信有任何人可以預測得到，事實上，中美兩國之間隨時來一個大轉彎，我們也沒有人可以先猜到，雖然目前美國提出了一個90天的暫停權，但我們也要繼續將備案做好。展望未來，林憲銘指出，今年來看AI的產品都還是很重要，而我們在美墨的佈局都已經可以滿足他們，自己相信下半年的需求仍然是在的。

林憲銘指出，我們不期望下半年能夠超過上半年，但我們也相信政府會持續溝通，自己相信政府的帶領、也相信未來這些挑戰也會出現轉圜，而長期來看，大家應該要體會到，這些產業策略，在未來各國的思考邏輯中，一定會把國家的安全擺在前面，而過去大家想的「大同世界」也會變得很難存在，企業議題已經不能只用經濟貿易的角度來思考，而是要把地緣政治及國家安全一起考率進來，未來只會越來越複雜，不會變簡單，但我們也會持續努力。

林憲銘坦言，自己認為台廠「一定得靠國際市場」一定要弄出一套可以因應這些改變的措施，也要懂得善用科技、也善用自己對工作的熱誠，而他直言，在未來整個市場的板塊遷移中，「人才」將成為一個很重要的關鍵影響因素，不過大家也不要期待未來能夠「錢多事少離家近」，未來只會變成「錢多事多離家也遠」。

林憲銘坦言，自己記得過去有一年，有跟大家分享「完美的風暴」的概念，而自己也沒有想到，今年關稅遇到的議題，比過去更複雜，神經繃得很緊，也讓經營企業的壓力變得很大，事實上，應付關稅所帶來的板塊遷移，對企業來說，絕對是非常具有挑戰的，但自己相信所有的企業都會將自己的基礎都打好，雖然我們不期望下半年能夠超越上半年，但自己相信下半年的需求仍然是在的，只待團隊把質量經營好，等到量一起上來後才會真的好。