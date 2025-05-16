雙鴻股東會／泰國廠訂單爆滿 董座林育申：今年業績將再創新高
散熱大廠雙鴻（3324）16日召開股東會，通過配發現金股利10元。雙鴻董事長林育申指出，近期美中貿易關係已從緊張變為趨緩，加上AI伺服器需求依然強烈，因此仍看好公司下半年營運動能，全年獲利至少年增三成，預料今年業績將持續寫下新猷。
林育申指出，目前公司水冷相關業務正持續擴大，接單量也不斷增加，泰國廠預估第3季起將達到滿載，並滿到年底，而當地新廠房也已開始動工，估年底前可完工，並在明年首季末量產出貨，藉此全力滿足客戶需求。
林育申表示，現階段公司在水冷方面的產能，中國大陸與泰國約各佔一半，前者主要供應當地市場客戶，後者則出口到美國市場，目前也正在考量在北美設廠，初步規劃將落在墨西哥，但還沒有明確的時間表。
雙鴻受惠AI伺服器散熱需求旺盛，去年每股純益高達21.23元，大賺超過二個股本，創公司掛牌以來新高，獲利表現不俗，並配發現金股利10元，同創歷史新高。
林育申指出，從今年前四月的累積營收表現以及手握的訂單推估，公司今年業績很有機會遠高於去年，「賺得多自然就配得多」，因此配息也有望持續創高。
雙鴻今年4月營收20.17億元，月增16.2%、年增65.9%，單月營收創史新高，成長主因來自水冷產品出貨比重擴大與顯示卡散熱需求機增，帶動整體營運表現攻頂，累計前四月合併營收64.31億元，年增47.3%，創同期新高。
展望未來，雙鴻預期5、6月的業績水準將大致與4月相當，換言之，公司今年第2季在不考慮匯損情況下，有信心繳出亮眼的成績單，而第3季受惠泰國廠水冷產品全線加入量產行列，加上GB300上市推波，預料業績表現有望更勝第2季，第4季在產能全開以及訂單持續擴大下，則會是全年營運高峰。
據悉，雙鴻除GB200外，目前也已成功打入GB300供應鏈，主要供貨品項包含水冷板、冷卻液體分配裝置（CDU）、快接頭（UQD）、分歧管等；其中，水冷板為出貨大宗，未來將以泰國生產基地為主要出貨地。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言