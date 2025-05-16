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雙鴻股東會／泰國廠訂單爆滿 董座林育申：今年業績將再創新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
雙鴻董事長林育申指出，看好公司下半年營運動能，全年獲利至少年增三成，預料今年業績將持續寫下新猷。記者陳昱翔/攝影
雙鴻董事長林育申指出，看好公司下半年營運動能，全年獲利至少年增三成，預料今年業績將持續寫下新猷。記者陳昱翔/攝影

散熱大廠雙鴻（3324）16日召開股東會，通過配發現金股利10元。雙鴻董事長林育申指出，近期美中貿易關係已從緊張變為趨緩，加上AI伺服器需求依然強烈，因此仍看好公司下半年營運動能，全年獲利至少年增三成，預料今年業績將持續寫下新猷。

林育申指出，目前公司水冷相關業務正持續擴大，接單量也不斷增加，泰國廠預估第3季起將達到滿載，並滿到年底，而當地新廠房也已開始動工，估年底前可完工，並在明年首季末量產出貨，藉此全力滿足客戶需求。

林育申表示，現階段公司在水冷方面的產能，中國大陸與泰國約各佔一半，前者主要供應當地市場客戶，後者則出口到美國市場，目前也正在考量在北美設廠，初步規劃將落在墨西哥，但還沒有明確的時間表。

雙鴻受惠AI伺服器散熱需求旺盛，去年每股純益高達21.23元，大賺超過二個股本，創公司掛牌以來新高，獲利表現不俗，並配發現金股利10元，同創歷史新高。

林育申指出，從今年前四月的累積營收表現以及手握的訂單推估，公司今年業績很有機會遠高於去年，「賺得多自然就配得多」，因此配息也有望持續創高。

雙鴻今年4月營收20.17億元，月增16.2%、年增65.9%，單月營收創史新高，成長主因來自水冷產品出貨比重擴大與顯示卡散熱需求機增，帶動整體營運表現攻頂，累計前四月合併營收64.31億元，年增47.3%，創同期新高。

展望未來，雙鴻預期5、6月的業績水準將大致與4月相當，換言之，公司今年第2季在不考慮匯損情況下，有信心繳出亮眼的成績單，而第3季受惠泰國廠水冷產品全線加入量產行列，加上GB300上市推波，預料業績表現有望更勝第2季，第4季在產能全開以及訂單持續擴大下，則會是全年營運高峰。

據悉，雙鴻除GB200外，目前也已成功打入GB300供應鏈，主要供貨品項包含水冷板、冷卻液體分配裝置（CDU）、快接頭（UQD）、分歧管等；其中，水冷板為出貨大宗，未來將以泰國生產基地為主要出貨地。

營收 股東會 雙鴻

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