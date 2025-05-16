華新股東會／董座焦佑倫：全球政經波動 辛苦1、2年必然有好發展

華新麗華（1605）16日召開股東會，董事長焦佑倫表示，這段時間經歷全球經濟、政治的的波動，起了根本性的變化，儘管有短期的影響，但也有長期正面的好，自己是正面看待機會，展望今年，希望下半年沒有太多意外，辛苦1、2年，必然會有比較好的發展。

焦佑倫表示，過去這段時間，經濟了全世界對經濟、政治影響非常巨大的波動，當前的政經局勢也起了根本性的變化，而華新現今已經發展成跨國、跨州的企業，集團在歐洲、東南亞、中國大陸等都有很多投資，因此國際改變對集團來說有很大的影響，不過「這裡面有好、也有不好，有長期的好，也有短期的影響。」

觀察各國的市場趨勢，焦佑倫指出，中國大陸市場持續受到產能過剩，經濟需求處於較低的水平，東南亞方面，除了受到中美世界貿易戰的影響，印尼新總統上任，對經濟政策的調整，多多少少也影響集團在印尼的業務，特別是在礦物上面新增的稅，不過大致來說，集團在印尼的業務仍是相當平穩，可以維持獲利水平。

歐洲市場方面，焦佑倫指出，德國受到能源及中國市場的影響，作為全球火車頭的經濟體，事實上，現在已經不能用過去的方式來帶動歐洲的經濟，經歷這次歐洲跟美國，美國跟世界的貿易關係改變，歐洲很多國家都改變對國防基礎建設的投資跟政策，長期來說，對集團的布局會有正面影響。

「反觀我們所處的台灣，還是最好的地方！」焦佑倫說，受到AI、半導體產業蓬勃發展，台灣的經濟還是相當不錯，目前還是整個集團最主要的支撐之一。

展望未來，焦佑倫表示，集團的長期發展有幾大助力與影響，第一是能源，川普談到能源的競賽，對他而言成本是優先考量，對我們來說，成本、環境、數量都很重要，而能源發展還是台灣經濟的重中之重，集團產業與其息息相關，包括電網韌性化、風電、不銹鋼等都需要有大量有競爭力的綠電。

第二，影響最大的是國際政經環境趨勢跟演變，這已經不單單是講哪裡有戰爭，而是各個國家有不同的政策，但自己是正面看待集團的機會，包括歐洲、東南亞、中國大陸及台灣都需要努力加強投資改善環境，經過這兩年的波動期，對集團長期發展仍是樂觀看待。