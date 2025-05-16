遠傳股東會／董座徐旭東：世界變太快 要加速使用 AI、升級 5G

遠傳電信（4904）16日舉行股東會，是電信三雄第一場，也是遠東集團十家上市櫃公司今年首家舉行的股東會，董事長徐旭東表示，世界變化太快，更需要加速使用AI及升級5G，「AI is Everything」、「Everything is AI」，要感受5G及AI的效能與魅力，等等就可以馬上去遠傳門市。

遠傳股東會是遠東集團首場股東會，徐旭東對於全球經濟景氣及集團未來營運表現受到關注外，徐旭東公子徐國安也出席遠傳股東會，徐國安現任遠東集團創新長暨遠傳董事。

遠傳2024年合併總營收突破千億，營收與合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）同創歷史新高，稅後純益創下近18年新高，每股純益3.56元，財測達成率115%，創下近11年新高，營收與獲利年增率居業界之冠，蟬聯電信業獲利成長王。

徐旭東表示，去年遠亞合併第一年，總營收突破千億，營收和獲利年成長率、5G滲透率等各重要指標都做到業界第一。未來，遠傳還要持續以AI強化競爭力，推動營收再成長。邁向企業永續的道路還很長，遠傳還要繼續努力，還要再更好。

徐旭東表示，我們也將營運成果回饋給股東，每股計畫要配發3.56元現金股利，盈餘分配率達百分百，各位股東長期投資遠傳，也恭喜大家，因為遠傳的表現很不錯。

遠傳2024年市值成長幅度更高達16%站上3000億大關，為亞太合併首年寫下精彩的里程碑。總經理井琪表示，近期台股受到關稅戰影響，震盪幅度加劇，遠傳則成為外資的青睞。

徐旭東表示，台灣推出5G以來，目前普及率在世界中表現不錯，除了5G可以引領人們進入新的境界，未來AI更是重要趨勢，「AI is Everything」、「Everything is AI」，用戶如果想要馬上感受到5G及AI的功能，馬上就可以去遠傳門市升級。

此外，徐旭東指出，遠傳除了內部積極導入AI，更打造「遠傳智靈」，協助企業夥伴轉型升級，更以AI配合政府，打擊詐騙，維護民眾財產安全。

近年美國川普政府關稅政策影響全球，徐旭東認為，國際局勢每天都變動，世界變化太大，更要加速使用AI，我們正進入以AI為主體的世代，AI不是選擇題，是時代的趨勢，我們邀請所有夥伴、員工與用戶一起加入轉型的旅程。

井琪指出，關稅戰對遠傳影響相對很小，AI手機越來越進步，近期因為關稅戰影響，銷售表現也受到帶動，此外，資通訊業務占整體營運20%，要持續觀察企業受到關稅影響，未來對於資本投資及轉型淨零的進度是否減緩，不過目前執行的案子都是以前已經簽訂的專案，後續要持續關注關稅戰狀況。

井琪表示，展望2025年，在本業方面，遠傳將在年底完成亞太用戶移轉，加速行固網整併和服務升級，同時增加節能效益，以極大化合併綜效；在新經濟方面，則將持續拓展數位生活服務版圖，深化AI布局，助力企業夥伴實現AI加值，創新結盟加大智慧資通訊四條龍的成長規模。遠傳將持續精實、轉型、再成長，挑戰新高峰！

井琪表示，遠傳5G月租型用戶滲透率於合併後持續居業界之冠，截至今年4月已達44.5%，朝向年底5G滲透率過半、與4G達成「黃金交叉」目標邁進。

此外， 遠傳積極擴大減碳效益，自2023年底與亞太電信合併以來，汰換1.9萬套通訊設備，並採取AI智慧選址、基站休眠、電力設備汰換等多項節能措施，至2024年底累計節電逾1億7百萬度，預計2025年底累計節電將達1.5億度，再創新高。

井琪指出，遠傳個人數位服務強打四大核心服務「遠傳心生活」、「遠傳friDay影音」、「遠傳守護網」與「手機保險代收」，穩居業界領先地位，奠定「數位服務王」的堅實基礎。

井琪指出，「遠傳心生活」APP會員人數突破700萬，不僅是全台最具規模的行動服務平台「遠傳friDay影音」精準選片獲用戶青睞，於NCC、文化內容策進院、尼爾森市調報告均奪下「本土OTT平台付費訂閱第一」之三冠王榮耀。「遠傳守護網」為全台唯一與國際資安龍頭Allot合作的資安防護服務，用戶使用後付費訂閱率超過六成。「手機保險代收」業務穩健成長，保費市占率連續五年穩居市場第一。

此外，井琪指出，遠傳積極透過策略投資、異業結盟擴大服務版圖，包含投資全台最大的虛擬貨幣交易平台「MaiCoin」、全台最大生活服務媒合平台「PRO360達人網」，拓展用戶服務場景。此外，深化佈局國際影視內容，投資台日合製電影《青春18x2》、《Dear Stranger》，開拓多元娛樂觸角，持續領航數位服務新賽道。

井琪表示，智慧資通訊四條龍齊發，衝刺「永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信系統整合」四條龍，2024年智慧資通訊服務營收創歷史新高，合約金額達雙位數成長。更以明星級AI應用「遠傳智靈」賦能10大產業。