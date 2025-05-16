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緯創股東會／每股賺6.11元被股東狂讚 董座林憲銘：不自滿、繼續向上

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）16日召開股東大會，並由董事長林憲銘親自現身主持，面對去年團隊繳出的成果，林憲銘指出，去年我們的每股淨值為45.89元，與前一年度相比是有增加，而淨利達3.8%，而每股盈餘達到6.11元，這個結果跟我們過去20幾年來相比，達到了歷史次高的紀錄，但我們不會因此就滿足，自己還會繼續努力，他相信團隊往後還會繼續前進，帶領大家持續成長。

根據緯創公布2024年財報所顯示，去年合併營收達新台幣1.049兆元，年增21.8%；稅後淨利306.29億元，創歷史新紀錄，年增67.7%；全年稅後純益達 174.39 億元，年增超過五成，每股盈餘6.11元。而2024年毛利率 8.01%，年增 0.05 個百分點；營益率 3.71%，年增 0.55 個百分點，皆寫下歷史新高。

針對財務報告的表現，林憲銘表示，團隊在這一年以來，成功維持了財務比例的安全性，若以昨天收盤價來計算，目前的現金殖利率大約落在3.4%左右，若從整體產業的角度來看，目前為止緯創的財報在產業中也都已屬於比較穩健的公司了，他重申，目前緯創團隊都持續維持著「對的」成長方向，攜手市場持續邁進，而自己也會持續挺身而出、帶領大家邁向更高的水平。

緯創近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而今日現場也有股東跳出來力挺，並喊道「你是我們股東的領導者，希望未來能帶領緯創繼續飛到全世界，希望在全球都能有看到緯創！」他直言，自己在未來也會繼續加碼、持續買進緯創的股票，帶領親朋好友一起繼續加碼。另外，他也笑稱「目前緯創子公司的股價很令人羨慕，自己期許緯創未來也能追得上。」

面對股東們的支持及勉勵，林憲銘坦言，自己認為，把公司經營好是我們核心的責任，也謝謝各位的關心，不過股價一定是會有他的定律，我們只能把基本面先做好，並把能做的都做好，不過自己也相信「應該有的，後面也都會來！」而今年配股率已達到6成以上，與去年設定的目標一致，放在業界中來講，也是在平均值以上，整體表現與去年差不多，維持以前的水平，雖然去年盈餘6.1元僅達有史以來的第二高，不過今年配的3.8元是最高的成果，往後會朝比較高的方向去配發。

緯創 股東 財報

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