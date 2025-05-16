快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

技嘉第1季獲利優於預期 法人對第2季、全年展望按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

技嘉（2376）公布第1季每股獲利（EPS）為4.65元，優於市場預期下，法人機構表示，技嘉第2季展望正向，主要因因顯卡營收將成長、且Blackwell AI伺服器放量，全年營運前景依然亮眼。

大型法人機構表示，第1季EPS季增8%、年增46%，超越市場共識預估，歸因於毛利率12.9%與營利率6.4%皆優於預期，加上認列匯兌利益，此外，新上市的RTX-50系列顯卡享有溢價，與美國關稅帶動主機板提前拉貨需求，加上伺服器營收比重降至55%，皆有助推升毛利率。

同時，4月營收月增35%、年增6%，表現強勁，因而預估第2季營收將季增25%，當中三大主要業務的營收可望優於預期，動能來自主機板提前拉貨需求、RTX-50 GPU供給改善帶動顯卡出貨成長以及搭載Blackwell GPU的AI伺服器生產放量，預估顯卡與伺服器本季營收將季增25~35%，而主機板營收因淡季而季持平。隨著新顯卡溢價下降、且伺服器營收比重增至55~60%，預估第2季毛利率將季減至11.5%，雖有些許匯損風險，但預估EPS將優於第1季。

展望今年營運，雖美國關稅政策紛擾，但技嘉三大業務營收均年增雙位數，因此，上修全年主機板營收預估至年增25~30%，顯卡營收年增45~50%，而伺服器年增15~20%至2,000~2,100億元，反映第2季後，B200、GB200、GB300、HGX於下半年出貨貢獻，加上近期美國與馬來西亞廠的新產能將上線，因此，上修今年EPS預估至20.2元，年增35%。

伺服器 技嘉 營收

延伸閱讀

美眾議員提「對台六項保證」入法 擬建立國會審查機制

美非投等債 後市可期

御嵿第1季 EPS 0.2元

上市櫃Q1賺逾兆元 57家EPS 締新猷

相關新聞

緯創將出席黃仁勳「兆元宴」 董座林憲銘揭：碰面吃飯一定會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，並為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而代工大廠緯創（323...

緯創股東會／董座林憲銘：AI 仍是重點、下半年需求都存在

代工大廠緯創（3231）於16日召開股東大會，針對關稅問題，董事長林憲銘表示，美中關稅的變化劇烈，我們不相信有任何人可以...

黃仁勳任世壯運聖火代表...總部落腳北市有譜？ 知情人士：緊密交流

輝達執行長黃仁勳將擔任本周六雙北世壯運開幕式聖火代表，加上台北市長蔣萬安昨日備詢，滿面春風的曖昧回答，不免讓人聯想是否總...

環球晶美國新廠完工 董座徐秀蘭宣布再加蓋兩座新廠

環球晶( 6488 )今日（美國當地時間15日）於美國德州謝爾曼市（Sherman, Texas）舉辦盛大開幕典禮，慶祝...

輝達台灣總部設北士科？蔣萬安：希望黃仁勳感受到台北市非常可靠

世壯運明在台北大巨蛋盛大開幕，北市府今公布壓軸聖火代表，是全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，親自擔綱...

環球晶美德州新廠啟用 宣布再加碼投資40億美元

環球晶圓（6488）宣布美國新廠 GlobalWafers America（GWA）開幕，該廠為業界最先進、具一貫製程的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。