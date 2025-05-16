技嘉第1季獲利優於預期 法人對第2季、全年展望按讚

技嘉（2376）公布第1季每股獲利（EPS）為4.65元，優於市場預期下，法人機構表示，技嘉第2季展望正向，主要因因顯卡營收將成長、且Blackwell AI伺服器放量，全年營運前景依然亮眼。

大型法人機構表示，第1季EPS季增8%、年增46%，超越市場共識預估，歸因於毛利率12.9%與營利率6.4%皆優於預期，加上認列匯兌利益，此外，新上市的RTX-50系列顯卡享有溢價，與美國關稅帶動主機板提前拉貨需求，加上伺服器營收比重降至55%，皆有助推升毛利率。

同時，4月營收月增35%、年增6%，表現強勁，因而預估第2季營收將季增25%，當中三大主要業務的營收可望優於預期，動能來自主機板提前拉貨需求、RTX-50 GPU供給改善帶動顯卡出貨成長以及搭載Blackwell GPU的AI伺服器生產放量，預估顯卡與伺服器本季營收將季增25~35%，而主機板營收因淡季而季持平。隨著新顯卡溢價下降、且伺服器營收比重增至55~60%，預估第2季毛利率將季減至11.5%，雖有些許匯損風險，但預估EPS將優於第1季。

展望今年營運，雖美國關稅政策紛擾，但技嘉三大業務營收均年增雙位數，因此，上修全年主機板營收預估至年增25~30%，顯卡營收年增45~50%，而伺服器年增15~20%至2,000~2,100億元，反映第2季後，B200、GB200、GB300、HGX於下半年出貨貢獻，加上近期美國與馬來西亞廠的新產能將上線，因此，上修今年EPS預估至20.2元，年增35%。