500萬以內房子才讓南部人下得了手？年輕人改買這產品

台灣房屋統計實價資料指出，房價高漲下，南部似乎只有低總價帶物件讓人下得了手。先前高雄與台南市中古屋熱門成交總價帶為500萬~1000萬元區間，今年第1季已同時下修至500萬元以下為交易主力，占比達37%~41%。

其中高雄總價500萬元以下成交比例，比去年同季增幅逾1成，增幅比台南還明顯，反觀中高總價物件，交易占比均比去年同季縮減，

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，南二都受惠南科、台積電等產業效應，近年房價飛高，高雄楠梓等熱區房價更是連翻二倍，然而民眾薪資漲幅未能跟得上房價，首購族、年輕家庭想買房只能迫使「往低總價移動」。

此外，近期受限貸令卡關，核貸成數保守，購屋族不得不下修總價預算，以利降低自備款負擔，總價500萬以下在高雄仍以老公寓華廈居多，公設比低CP值高，長遠來看，又有危老都更潛力，吸引小資族或置產族入手。

李家妮指出，中高總價物件多為置產型買方與換屋族的主力區間，今年第1季投資市場轉冷，尤其高雄受台積電設廠效應，熱得快也冷得快，高端置產族也轉趨保守觀望，連帶影響中高總價產品交易縮減。

反觀台南市，2000萬元以上中高總價物件成交比例，相比去年第1季，微增了0.8個百分點，也為南二都中高總價市場增添亮點。

台灣房屋成大東豐加盟店店長曾嘉晟表示，台南近年購屋偏好轉向大樓產品為主力，同時台南豪宅門檻可謂六都最親民，總價3、4千萬元就可入主市區地段佳、機能優、屋齡新穎、具高規管理的豪宅大樓，因而受到中高端客群青睞。