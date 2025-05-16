遠傳股東會／秀合併綜效 總營收破千億與 EBITDA 同創新高

遠傳（4904）16日召開2025年股東常會，董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，說明2024年營運成果與未來布局；遠傳2024年合併總營收突破千億，與合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）同創歷史新高，稅後淨利創下近18年新高，每股盈餘（EPS）創近11年新高，市值成長16%站上3,000億元大關，為亞太合併首年寫下里程碑。

遠傳2024年合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為1046.23億元、363.11億元與128.43億元，年成長率分別為11.7%、13.2%及14.8%；2024年度每股盈餘（EPS）為3.56元，超越財測目標達到115%。

遠傳維持穩健優渥的股利發放政策，發放現金股利每股3.56元，配發金額年成長9.54%，創近6年來新高，發放率達100%。

董事長徐旭東表示，「去年遠亞合併第一年，總營收突破千億，營收和獲利年成長率、5G滲透率等各重要指標都做到業界第一。未來，遠傳還要持續以AI強化競爭力，推動營收再成長。邁向企業永續的道路還很長，遠傳還要繼續努力，還要再更好！」

總經理井琪表示，「遠亞合併綜效超前實現，各項財務指標皆創下新高，市值更在2024年 5月就突破3,000億元大關，成長16%。展望2025年，在本業方面，將在年底完成亞太用戶移轉，加速行固網整併和服務升級，同時增加節能效益，以極大化合併綜效；在新經濟方面，則將持續拓展數位生活服務版圖，深化AI布局，助力企業夥伴實現AI加值，創新結盟加大智慧資通訊四條龍的成長規模。遠傳將持續精實、轉型、再成長，挑戰新高峰！」