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生成式 AI 翻轉財會角色 安永：80%企業盼提升決策效率

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永近日舉辦「人才職能再進化，以數據驅動的決策洞察」研討會。業者提供
安永近日舉辦「人才職能再進化，以數據驅動的決策洞察」研討會。業者提供

生成式AI（Gen AI）正快速改變企業的營運模式，尤其對財會決策領域帶來深遠影響。安永企業管理諮詢服務公司與威科集團 CCH Tagetik 近日共同舉辦系列研討會，聚焦企業績效管理與人才轉型，此次聚焦以「人才職能再進化：以數據驅動的決策洞察」為主題，邀請多位產業專家探討生成式AI崛起下，財會人員如何轉型升級，並透過數據為企業帶來更強的決策力。

研討會中，康舒科技轉型長陳心慧指出，企業若要在動盪環境中突圍重生，唯有策略轉型是關鍵。她從策略布局、組織協同、領導力三大方向切入，說明如何強化企業內部結構，重塑外部競爭力。她坦言，營收下滑、產品力不足已成常態，企業唯有主動轉型，才能找到新的成長引擎。

AI帶來的轉變也正快速重塑財會部門角色。安永協理許筱梅指出，安永調查顯示有高達八成企業希望藉由Gen AI提升財會效率與決策力。她強調，現今AI不只是工具，更是夥伴，它能從龐大資料中萃取關鍵洞察，提供具可行性的解決方案，進而協助企業掌握先機、提升績效。

許筱梅表示，未來的財會人員除了專業財務能力，更需具備數位素養，懂得運用AI技術從資料中找出商業價值，成為企業策略擘劃的重要角色。她進一步指出，企業導入AI應從兩方面著手，一是挑選合適的自動化工具，打造穩健的資料基礎，提升資訊的即時性與一致性；二是培養能靈活應用數據的關鍵人才，推動數位轉型落地。

此外，財會人員也將從單純數據分析師的角色，轉型為能串聯技術部門、業務單位的策略夥伴。他們不僅參與生成式AI的應用場景設計，還需持續與前線溝通，確保資料分析的完整性與準確性。透過跨部門協作與技術創新，財會團隊能大幅提升企業的決策敏捷度與韌性。

最後，威科集團顧問黃衍璁則展示Gen AI在實務中的應用，包括財務預測、報表分析與即時決策支援等。他說明透過多維度資料模型與整體預算管理系統，財會人員可更快掌握關鍵數據，提出具洞察力的決策建議，協助企業提升營運效率與市場應變能力。

AI 安永

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