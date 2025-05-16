緯創股東會來了！被譽為「大黑馬」董座將露面曝 AI 市況

代工大廠緯創（3231）將於16日召開股東大會，並由董事長林憲銘親自現身主持，據悉，緯創不僅被市場視為「AI伺服器市場」的最大贏家，在市場上也被視為AI領域的方向球，而緯創今年的股東大會剛好定在年度盛會「2025台北國際電腦展」前舉辦，也讓各界更加關注董事長林憲銘的一舉一動，對此，市場也特別聚焦團隊屆時所釋出的AI市況看法及各產品線展望。

據悉，代工大廠緯創近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，不斷拓展對全球供應鏈的布局，整體成長潛力備受期待；而緯創也因通吃AI三巨頭的龐大訂單，穩坐近年AI伺服器市場的最主要大贏家。事實上，緯創近年已不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單。而團隊今年為因應龐大的市場需求，也不斷啟動擴廠計劃。

緯創4月營收達1,337.04億元、月減12.6%、年增84.1%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也創下歷史新高紀錄，合併前4個月營收達4,801.89億元、年增54.5%，經營團隊透露，主要受惠旗下主客戶需求增加所致，帶動整體表現攀升，也較去年同期成長。

而緯創近期已公布多項赴美擴廠的投資計劃，近年業績表現也持續向上攀升，而內部也持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。隨著新產線逐步到位之下，只待屆時啟動量產、出貨放量後，有望再度帶營運迎來爆發期。不過真實的市況，仍須待董事長林憲銘今日於股東會中公布後才能確定。