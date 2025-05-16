快訊

輝達台灣總部設北士科？蔣萬安：希望黃仁勳感受到台北市非常可靠

早晨沒空準備早餐？「2樣簡單組合」一次補足蛋白質、維生素和纖維

大S離世百日、汪小菲再婚！S媽悲嘆見不到孫「什麼世界、什麼法律？」

iPhone印度製造成熟！資誠籲：台廠應掌握新一輪機會

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠會計師事務所分析印度最新投資補貼政策，協助台商掌握布局良機。紅星新聞
資誠會計師事務所分析印度最新投資補貼政策，協助台商掌握布局良機。紅星新聞

蘋果（Apple）2024年從印度出口的iPhone總值已突破1.5兆盧比（約170億美元），象徵其在當地的生產聚落已趨成熟。隨著整體供應鏈向印度移動，上游零組件廠商面臨加快赴印布局的壓力。為了強化在地供應鏈生態系，印度政府再出招，推出總預算達2,292億盧比（約新台幣880億元）的「電子零組件製造激勵計畫」，吸引外資與本地企業加速投資。

資誠聯合會計師事務所派駐印度的協理陳建宏指出，這項新政策由印度電子與資訊科技部（MeitY）主導，針對包括子組件、基礎零件、特定零件、製造設備等四大類產品，提供為期六年的補貼（至2032年3月底），無論是新設廠或擴廠皆可申請。

補貼方式將依據企業的「增額營收」、「合格資本支出」或兩者混合方式計算，達到指定投資規模與條件者可獲專款補助。例如涵蓋的產品包括顯示模組、相機模組、多層PCB、鋰電池、HDI電路板、FPC軟板、SMD被動元件等；製造設備本身也在補貼範圍內。

資誠印度及東協投資服務主持會計師鮑敦川提醒，與過去偏重稅務減免的方式不同，這次印度政府直接以「實際營收成長」或「資本投入」為補貼依據，不以獲利作為門檻，能有效降低企業初期投資的不確定風險，對包括台灣供應鏈廠商在內的「蘋果家族」來說，是極具吸引力的利多。

鮑敦川補充，這項政策不僅要吸引外資，更強調「Make in India」本地製造的核心精神。對台灣企業而言，雖然自主建廠仍是首選策略，但若資源或風險考量有限，也可考慮透過技術授權、策略聯盟、供應鏈合作等方式，借助印度本地企業之力，靈活加速進入當地市場。

iPhone 印度 資誠

延伸閱讀

印巴延長停火至18日 印度繼續暫停執行水資源條約

敦促蘋果增加美國生產 川普：不希望庫克去印度建廠

鴻海設半導體廠 印度准了

5月到年底主要股市平均表現 群益統計：印度上漲14%最佳

相關新聞

環球晶美國新廠完工 董座徐秀蘭宣布再加蓋兩座新廠

環球晶( 6488 )今日（美國當地時間15日）於美國德州謝爾曼市（Sherman, Texas）舉辦盛大開幕典禮，慶祝...

輝達台灣總部設北士科？蔣萬安：希望黃仁勳感受到台北市非常可靠

世壯運明在台北大巨蛋盛大開幕，北市府今公布壓軸聖火代表，是全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，親自擔綱...

環球晶美德州新廠啟用 宣布再加碼投資40億美元

環球晶圓（6488）宣布美國新廠 GlobalWafers America（GWA）開幕，該廠為業界最先進、具一貫製程的...

輝達台灣總部 傳將落腳於北士科T17、T18

輝達執行長黃仁勳今年初來台談及台灣總部規畫時，曾提及希望未來可以在這建造一個非常漂亮的總部，而新光金日前代子公司新光人壽...

群創第1季財報 連四季賺錢

面板廠群創董事會昨（15）日通過今年第1季財報，歸屬母公司稅後純益9.62億元，季減89.3%，較去年同期由虧轉盈；基本...

楊弘文升任群創總座 啟動接班

群創昨（15）日宣布，因應企業轉型節奏與中長期接班規劃，啟動營運交接，即日起由執行副總經理楊弘文升任總經理，全面負責營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。