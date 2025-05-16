iPhone印度製造成熟！資誠籲：台廠應掌握新一輪機會
蘋果（Apple）2024年從印度出口的iPhone總值已突破1.5兆盧比（約170億美元），象徵其在當地的生產聚落已趨成熟。隨著整體供應鏈向印度移動，上游零組件廠商面臨加快赴印布局的壓力。為了強化在地供應鏈生態系，印度政府再出招，推出總預算達2,292億盧比（約新台幣880億元）的「電子零組件製造激勵計畫」，吸引外資與本地企業加速投資。
資誠聯合會計師事務所派駐印度的協理陳建宏指出，這項新政策由印度電子與資訊科技部（MeitY）主導，針對包括子組件、基礎零件、特定零件、製造設備等四大類產品，提供為期六年的補貼（至2032年3月底），無論是新設廠或擴廠皆可申請。
補貼方式將依據企業的「增額營收」、「合格資本支出」或兩者混合方式計算，達到指定投資規模與條件者可獲專款補助。例如涵蓋的產品包括顯示模組、相機模組、多層PCB、鋰電池、HDI電路板、FPC軟板、SMD被動元件等；製造設備本身也在補貼範圍內。
資誠印度及東協投資服務主持會計師鮑敦川提醒，與過去偏重稅務減免的方式不同，這次印度政府直接以「實際營收成長」或「資本投入」為補貼依據，不以獲利作為門檻，能有效降低企業初期投資的不確定風險，對包括台灣供應鏈廠商在內的「蘋果家族」來說，是極具吸引力的利多。
鮑敦川補充，這項政策不僅要吸引外資，更強調「Make in India」本地製造的核心精神。對台灣企業而言，雖然自主建廠仍是首選策略，但若資源或風險考量有限，也可考慮透過技術授權、策略聯盟、供應鏈合作等方式，借助印度本地企業之力，靈活加速進入當地市場。
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