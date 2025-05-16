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輝達台灣總部設北士科？蔣萬安：希望黃仁勳感受到台北市非常可靠
世壯運明在台北大巨蛋盛大開幕，北市府今公布壓軸聖火代表，是全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，親自擔綱象徵「科技」領域的聖火手；至於輝達台灣總部是否落腳「北士科」？台北市長蔣萬安上午受訪指出，這次邀請黃仁勳擔任聖火手過程當中，希望對方能感受到台北市是非常可靠跟可信任的夥伴。
黃仁勳親自擔綱象徵「科技」領域的聖火手，據悉，黃與北市府已有合作經驗，這次也爽快答應。蔣萬安上午出席 2025台北國際城市論壇受訪，對於怎麼邀請到黃仁勳？蔣萬安說，非常榮幸也很高興邀請到黃仁勳擔任這次世壯運壓軸聖火手，他身為全球科技及AI領域的重要人物，非常具有指標性，由他擔任聖火手當之無愧。
至於輝達台灣總部是否落腳「北士科」的機會更大了？蔣萬安說，「魚還在外面游，不要急著收網」，但其實北市府在這次跟輝達溝通邀請黃擔任聖火手過程當中，希望對方能感受到台北市是非常可靠、和可信任的夥伴。
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