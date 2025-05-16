黃仁勳將抵台！專機估計中午過後落地
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下周將擔綱台北國際電腦展的主題演講，他在結束於沙烏地阿拉伯的行程後，預期即將於16日抵台，根據全球航班追蹤軟體的資料顯示並推估，其專機應約莫是中午過後會到達台灣。
在公開行程方面，黃仁勳即將於明日在磚窯餐廳宴請台灣供應鏈，估計伺服器供應鏈業界不少大老都會是座上賓，再現與會人士身價達上兆元的盛況。
至於下周行程，黃仁勳將於19日上午發表台北國際電腦展主題演講，除了到場聆聽之外，也有免費線上直播可收看。
另外，黃仁勳也將於21日召開記者會，除了公司與產業發展議題，估計屆時關於台灣總部最終花落何處，可能也會有答案。
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