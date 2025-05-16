輝達台灣總部 傳將落腳於北士科T17、T18

輝達執行長黃仁勳今年初來台談及台灣總部規畫時，曾提及希望未來可以在這建造一個非常漂亮的總部，而新光金日前代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望設置在北士科T17、T18，不過新光人壽對此表示，不予置評。

而針對台灣總部是否定案落腳北士科，輝達也沒有回應。 輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望設置在北士科T17、T18。記者許正宏／攝影 輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望設置在北士科T17、T18。記者許正宏／攝影