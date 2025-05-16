群聯潘健成：AI 走向邊緣化勢不可擋 儲存控制器成轉型關鍵

群聯（8299）執行長潘健成15日指出，AI朝向邊緣運算發展已勢不可擋，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與AI的結合，正從「間接」邁向「直接」關聯，未來將成為推動產業數位轉型的關鍵力量。

潘健成強調，群聯將持續深化AI晶片與儲存控制器的整合，提供可負擔、可信賴且本地化的邊緣AI解決方案，協助百工百業邁向智慧轉型。

潘健成15日出席「2025 AI創新應用論壇」，並以「邊緣AI數位轉型，群聯aiDAPTIV+方案好行」為題發表專講，釋出以上訊息。

潘健成直言，群聯過去兩年未刻意「蹭AI」，曾遭外界質疑「太笨」，但他強調：「AI只有在進行推論（inference）並產生大量資料後，才真正需要儲存裝置。」如今透過參與模型後訓練（post-training）階段，群聯已成功找到與AI更緊密整合的切入點。

他透露，群聯工程團隊針對多個大型語言模型（LLM），如LLaMA、千問、DeepSeek等，進行實測後發現，若未經過後訓練，模型答對率僅約八成，「問五題可能錯一題，這樣根本無法用在實際的邊緣應用」。他強調，要讓AI真正走進產業與生活，首要是大幅降低導入門檻。

談到企業導入AI的成本障礙，潘健成指出：「若一個AI專案初期就要投入300萬元，企業主可能會考慮三年；但若只需1、200萬元，可能三天就會嘗試。」他也提到，雲端方案雖方便，但存在隱私與費用問題，使邊緣AI成為更具實用性的發展方向。

在推動AI落地應用方面，群聯積極結合教育與產業場域。目前已與台灣科技大學、中國醫藥大學及其合作單位長佳智能合作，推動AI應用進入校園及企業現場，並聯手推出企業導向的解決方案，加速AI在地化實踐。

群聯亦投入補教事業，發展AI教育解決方案，藉此強化AI基礎知識普及與人才培育，擴大AI應用的社會基礎。