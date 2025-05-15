詹文男 X 吳守謙 可樂旅遊的永續成長心法

創立於1981年、深耕台灣旅遊業超過四十年的可樂旅遊，儼然已成為國人心中的旅遊代名詞。副董事長兼創辦人之一的吳守謙（Pony）近日接受數位轉型學院院長詹文男《大師543》的節目專訪，娓娓道來可樂旅遊從創業之初四人白手起家，到今日擁有逾2,000多名員工的發展之路，並公開其「一二三四」服務科學經營法則，值得中小企業的參考。

在專訪中，吳守謙首先回顧創業歷程，表示當年退伍後，從基層「外務小弟」做起，歷經數年累積經驗，才與三位夥伴共創「可樂旅遊」。命名靈感源自「旅遊應該讓人快樂」，而「可樂」一詞簡潔好記，更象徵一喝便歡欣的愉悅感。

「我們是勤儉起家的四個年輕人，但從一開始就堅持三大原則：對事不對人、不能有派系、每年實施『缺點大轟炸』」吳守謙笑說。四位創辦人每年檢討彼此缺點、互相鞭策，並承諾將顧客的每一分錢視為使命，全心投入旅遊品質提升。

談及經營心法，吳守謙強調可樂旅遊秉持「一個前提、兩個關鍵、三個層級、四個步驟」的服務科學架構：

一個前提：以「顧客價值主張」為核心，強調提供超越顧客付出成本（包含金錢、體力、心力）的情感與功能利益。

兩個關鍵：鎖定「關鍵流程」與「關鍵資源」，確保企業內外部運作以顧客價值為導向。

三個層級：由「服務策略」、「服務設計」到「服務落實」，落實到每位員工與每一環節。

四個步驟（LIPS）：傾聽（Listening）、洞察（Insighting）、提供（Providing）、滿意（Satisfaction Certification），形成內化於組織文化的服務循環。

特別值得一提的是，在數位轉型方面，可樂旅遊近年來已投入超過8億元，打造三大平台系統：內部ERP、供應鏈SCP及顧客關係管理CRM。「從大數據到後數據，我們不只分析數字，更關注顧客的心情與感受，確保每一份旅遊體驗都被傾聽、回應與改善。」

詹文男也就可樂旅遊數位轉型的歷程與挑戰提出問題，吳守謙坦言，數位轉型最大的挑戰不是技術，而是「資安與效率的平衡」，以及「老闆自己要懂」。因此，他特別回鍋攻讀政大資管博士班，強化與IT團隊的語言溝通與決策協同，甚至將資訊部門分為AP與資安雙軌制，並交叉綁定KPI，落實「對事不對人」的組織文化精神。

面對未來，吳守謙展望：「可樂旅遊不僅要成為台灣旅遊第一，更要放眼全球，以ESG為導向推動旅遊產業永續發展，讓世界看到台灣、也讓台灣走向世界。」