全球打造日不落台灣科技園區！劉揚偉接電電公會理事長

電電公會新任理事長由鴻海（2317）董事長劉揚偉接任，由於鴻海在全球有233個廠區＋辦公室，遍布24個國家，劉揚偉致詞時也期許帶領會員廠商前往海外市場，在全球各地合力打造日不落的台灣科技園區，下半年透露將有歐亞美洲參訪計畫，儘管尚待理監事會議確認，但歐洲波蘭、印度及中東沙烏地阿拉伯都是口袋名單。

電電公會15日舉辦第27屆第一次會員大會，進行理事長改選，原任理事長李詩欽卸任後將擔任榮譽理事長，劉揚偉接任新任理事長後，新一屆理監事成員也大幅年輕化，可見許多企業家二代浮上台面，劉揚偉表示區域製造趨勢明朗，未來每個企業都需要全球部署，但各國法規跟文化不同，對中小型企業而言將是大挑戰，鴻海在區域製造布局有許多經驗，將樂於跟會員廠商分享。

劉揚偉也透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳還不知道他當選理事長的消息，周末碰面會告知，並期望NVIDIA能協助公會會員AI轉型。

李詩欽跟劉揚偉都是行政院經濟發展委員會顧問，看重公會影響力，行政院院長卓榮泰也親自到場祝賀，並稱劉揚偉是領百萬大軍出海。電電公會擁有3,005名家會員廠商、涵蓋16類資通訊、半導體、光電、家電、重電等產業，總員工人數是9,271萬。

劉揚偉也建議卓榮泰，應該將台灣的科學園區改名科技園區，將帶領會員廠商到海外設立區域製造能量，共同打造台灣科技園區的日不落國。其次，他也呼籲將憑藉著在AI結合平台化的策略打造全新的產業生態系，開啟中小企業參與合作機會，最後是呼籲秉持分享、合作、共融的理念。

劉揚偉是鴻海第二棒接班人，新一屆電電公會理監事還包括許多專業經理人及二代接班臉孔，三位副理事長分別是金仁寶集團第二代許介立、大亞集團第二代沈尚弘及正崴集團總經理胡惠森出任，加上英業達第二代葉力誠接任常務理事，前經濟部常務次長林全能接任秘書長，前台積電資安長林錦坤。第27屆電電公會理監事會等於是台灣科技業世代交棒的縮影。

劉揚偉也透露下半年有帶會員廠商一起出訪歐亞美洲計畫，如墨西哥、印度或是歐洲的波蘭。

而鴻海在中東投資合作布局經驗久，中東也有在地製造業扶植計畫，也期望協助公會成員到中東設廠投資，而沙烏地阿拉伯將是口袋名單，不過最終地點仍需待理監事會議後確定。