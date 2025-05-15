全球打造日不落台灣科技園區！劉揚偉接電電公會理事長

經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導
行政院長卓榮泰稱劉揚偉接任電電公會理事長是率領百萬大軍到海外投資。電電公會提供
行政院長卓榮泰稱劉揚偉接任電電公會理事長是率領百萬大軍到海外投資。電電公會提供

電電公會新任理事長由鴻海（2317）董事長劉揚偉接任，由於鴻海在全球有233個廠區＋辦公室，遍布24個國家，劉揚偉致詞時也期許帶領會員廠商前往海外市場，在全球各地合力打造日不落的台灣科技園區，下半年透露將有歐亞美洲參訪計畫，儘管尚待理監事會議確認，但歐洲波蘭、印度及中東沙烏地阿拉伯都是口袋名單。

電電公會15日舉辦第27屆第一次會員大會，進行理事長改選，原任理事長李詩欽卸任後將擔任榮譽理事長，劉揚偉接任新任理事長後，新一屆理監事成員也大幅年輕化，可見許多企業家二代浮上台面，劉揚偉表示區域製造趨勢明朗，未來每個企業都需要全球部署，但各國法規跟文化不同，對中小型企業而言將是大挑戰，鴻海在區域製造布局有許多經驗，將樂於跟會員廠商分享。

劉揚偉也透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳還不知道他當選理事長的消息，周末碰面會告知，並期望NVIDIA能協助公會會員AI轉型。

李詩欽跟劉揚偉都是行政院經濟發展委員會顧問，看重公會影響力，行政院院長卓榮泰也親自到場祝賀，並稱劉揚偉是領百萬大軍出海。電電公會擁有3,005名家會員廠商、涵蓋16類資通訊、半導體、光電、家電、重電等產業，總員工人數是9,271萬。

劉揚偉也建議卓榮泰，應該將台灣的科學園區改名科技園區，將帶領會員廠商到海外設立區域製造能量，共同打造台灣科技園區的日不落國。其次，他也呼籲將憑藉著在AI結合平台化的策略打造全新的產業生態系，開啟中小企業參與合作機會，最後是呼籲秉持分享、合作、共融的理念。

劉揚偉是鴻海第二棒接班人，新一屆電電公會理監事還包括許多專業經理人及二代接班臉孔，三位副理事長分別是金仁寶集團第二代許介立、大亞集團第二代沈尚弘及正崴集團總經理胡惠森出任，加上英業達第二代葉力誠接任常務理事，前經濟部常務次長林全能接任秘書長，前台積電資安長林錦坤。第27屆電電公會理監事會等於是台灣科技業世代交棒的縮影。

劉揚偉也透露下半年有帶會員廠商一起出訪歐亞美洲計畫，如墨西哥、印度或是歐洲的波蘭。

而鴻海在中東投資合作布局經驗久，中東也有在地製造業扶植計畫，也期望協助公會成員到中東設廠投資，而沙烏地阿拉伯將是口袋名單，不過最終地點仍需待理監事會議後確定。

中東 劉揚偉 鴻海

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