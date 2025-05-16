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亞光通吃鏡頭商機

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台積電（2330）、特斯拉同步看好人形機器人自駕車是AI最夯的兩大應用，鏡頭扮演讓機器人與自駕車精準接收外在環境變化的關鍵，後市看旺。台廠中，亞光是目前唯一橫跨機器人與自駕車兩大應用的鏡頭廠，也是特斯拉供應鏈，通吃兩大AI應用訂單，成為大贏家；佳能、華晶科也緊追在後，陸續有交貨實績。

亞光堪稱台灣鏡頭廠投入機器人與自駕車領域的先驅，不僅切入自駕車應用已久，在機器人應用也正與歐美三家客戶少量試做合作中。外界看好，人形機器人有望成為自駕車領域之外，光學鏡頭下一個爆發新引擎。

法人點名亞光為特斯拉供應鏈之一，車載鏡頭同步供應日本、歐洲等地客戶。談到相關布局，亞光董事長賴以仁日前表示，2026年車載鏡頭逐步由800萬畫素朝1,200萬畫素升級；機器人應用方面，賴以仁透露，目前客戶涵蓋歐美等市場，並邁入試做階段。

佳能整合機電及核心影像處理等技術基礎，加入AI及雲端應用，成為光學模組整合方案公司，並將主力放在車載自駕車鏡頭模組及360度商務應用相機模組，成效逐漸顯現，營運重心鎖定影像應用、車用及邊緣運算AI相機等三大領域。

佳能開發應用於機器手臂感測的「機器視覺模組 」，規劃今年第3季試產，第4季出貨歐美客戶，為營運增添新柴火。在車載應用領域則聚焦邊緣AI交通號誌辨識，估計最快下季量產。

華晶科AGV機器人已出貨美國最大物流中心，看好2025年機器人應用有望逐步貢獻營收表現。華晶科並規劃於下周台北國際電腦展中，大秀專為無人機與機器人應用打造的最新AI視覺系統。

光學鏡頭 機器人 自駕車

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