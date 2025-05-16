Optimus 大秀芭蕾、嘻哈舞步 特斯拉機器人跳舞 台鏈叫好

特斯拉人形機器人Optimus大進化，公司在官方社群平台Ｘ釋出Optimus大秀舞步的影片，驚艷市場。機器人跳舞需要高難度的關節運作技術，技術層次高，和大（1536）、盟立鑽研機器人關節等關鍵零件多日，隨Optimus可流暢地模仿人類舞蹈動作，意味和大、盟立扮演要角，營運跟著旺。

輝達執行長黃仁勳將來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），市場聚焦人形機器人之際，特斯拉執行長馬斯克先搶鋒頭，大秀Optimus跳舞影片，提前引爆機器人話題。

特斯拉Optimus機器人大秀舞步。（取自Tesla Optimus X平台）

這段長達42秒的Optimus跳舞影片上線24小時已吸引超過4,500萬次瀏覽，人氣超旺。

特斯拉並在貼文上表示，「才剛開始熱身而已（Was just getting warmed up）」，影片中完全沒有任何安全繩等防護措施，Optimus大秀芭蕾舞、嘻哈舞步，甚至多次以單腳支撐平衡。

馬斯克也留言回應表示，Optimus的芭蕾舞會跳得非常完美，更說它「天天都在實驗室裡跳舞」，每天都有好幾個Optimus在辦公室內走動，無須看管，還會在需要時自行充電。

🕺 pic.twitter.com/NzqAmN3F5z — gorklon rust (@elonmusk) 2025年5月13日

業界人士認為，從Optimus最新跳舞影片來看，動態平衡能力與肢體流暢度已大大進化，且腳趾的新設計更多了一個自由度，除能掌握節奏明快的舞步，手腳也更加協調，更逼近真人的肢體動作。

法人指出，特斯拉人形機器人功能升級，今年拚小規模量產，台廠供應鏈夥伴包括和大集團、盟立等，專攻機器人關節，是推動人形機器人加速發展的重要關鍵，隨著特斯拉機器人大進化，協力夥伴營運也將雨露均霑。

和大集團董事長沈國榮表示，和大積極布局人形機器人領域，目前除了關節關鍵零組件行星減速機外，還將切入人形機器人的軸部（骨骼），集團也會配合成立機器人事業部，專攻人形機器人業務。

盟立深耕工業用機器人市場耕耘逾35年，已於2023年加入輝達Omniverse技術平台，成為合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，在半導體智能物流系統市場方面，則是偕同子公司、諧波減速機製造商盟英量產出貨，下一步將朝人形機器人市場邁進。

盟立董事長孫弘表示，鎖定輪型的類人形機器人產品，2025年在半導體產業、物流產業、EMS產業無人工廠（關燈工廠）等場域，將有應用實績。