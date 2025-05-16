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台積電2025年技術論壇 聯發科站台 喊兩個確定

經濟日報／ 記者尹慧中／新竹報導

聯發科（2454）總經理暨營運長陳冠州昨（15）日高喊：「AI絕對是真的」，人形機器人是實體AI重要載體，AI代理人技術也正在標準化當中，並且看好邊緣裝置的算力每兩年翻倍一次。

陳冠洲昨天出席台積電2025年技術論壇台灣場次並受邀致詞，釋出以上訊息。他強調，近期產業消息很多，面臨關稅不確定的時代，聯發科「有兩個確定」，第一個可確定是持續投資技術，第二個確定是會持續和重要夥伴台積電合作把技術做好。

他說明，唯有持續投資技術，才能在不確定的事情確定後，我們也已準備好技術。其次，在不確定的年代，聯發科和台積電先進製程與先進封裝不斷加深合作，進而在未來AI加速的世界做出最好的產品服務消費者。

談到產業趨勢，陳冠州高喊：「AI絕對是真的。」觀察AI產業大趨勢，2029年數據中心投資將達1兆美元，當中一半都在半導體領域。

此外，大型語言模型每3.3個月推動100%成長，遠超過摩爾定律速度。模型基礎包含代理AI能改變人類生活體驗，就像一個大腦放在不同裝置，手機是人類通往數字世界的門，比如購物資訊收集或是訂票。他強調，人形機器人是實體AI重要載體，AI代理人技術也正在標準化當中，預估2028年AI智慧手機滲透率將達50%。

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