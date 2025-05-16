台積電今年全球蓋九座廠 不變

台積電（2330）營運 / 先進技術暨光罩工程副總經理張宗生昨（15）日重申，台積電積極全球布局，今年台灣與海外合計將擴建九個廠，預估3奈米產能將年增60%。此外，台中晶圓25廠預定年底興建，預計2028年生產比2奈米更先進的製程技術。

張宗生提到，台積電2017年到2020年平均一年建置三座新廠，2021年到2024年平均每年新建五座廠，今年將進一步加快腳步。

台積電補充，今年全球新建九座廠，包含台灣六座晶圓廠與一座先進封裝設施，以及二座海外晶圓廠。

台積電先前已規劃下半年量產2奈米製程。張宗生說，台積電2奈米良率初期良好，位於新竹的晶圓20廠和高雄的22廠將是2奈米量產基地，兩座廠皆於2022年動土興建，並如預期於今年開始投入生產。

台積電提到， 2奈米第二年的新設計定案數量比同期的5奈米增長四倍，2奈米家族的N2P計畫2026下半年量產，至於2奈米家族的N2X則規劃2027年量產。

台積電統計，3奈米是高產量且長期生產的技術，截至2025年4月已有逾70個新的設計定案。張宗生說，台積電3奈米邁入第三年量產，今年目標產能增加60%。