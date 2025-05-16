聽新聞
0:00 / 0:00

台積：今年半導體產值年增10%

聯合報／ 記者簡永祥／新竹報導
台積電資深副總暨副共同營運長張曉強表示，AI伺服器發展仍將向全球蔓延，川普政府帶領美國公司在中東進行AI大建設，就是最大寫照。 圖／台積電提供
台積電資深副總暨副共同營運長張曉強表示，AI伺服器發展仍將向全球蔓延，川普政府帶領美國公司在中東進行AI大建設，就是最大寫照。 圖／台積電提供

台積電資深副總暨副共同營運長張曉強表示，ＡＩ伺服器發展仍將向全球蔓延，川普政府帶領美國公司在中東進行ＡＩ大建設，就是最大寫照。張曉強說，智慧車、人形機器人和ＡＲ眼鏡等，將是ＡＩ由雲端和邊緣ＡＩ擴散並交互推升應用下一波推升半導體產業成長的動能。

台積電技術論壇台灣場昨天舉行，吸引近千名晶片開發工程師和ＩＣ設計負責人與會，都想從這場技術論壇中，緊扣台積電提供發展ＡＩ相關技術解決方案，掌握ＡＩ發展的商機。

資本市場先前對雲端伺服器業能否維持高資本支出建置資料中心，尤其美中科技戰加上關稅戰等變數升高，升高 投資人對ＡＩ泡沫的疑慮，市場也頻頻傳出台積電客戶下修與ＡＩ晶片最直接關聯的CoWoS產能等負面消息。

張曉強昨出席台積技術論壇時說，「今年半導體產業依然非常健康，內部預估今年仍有兩位數增幅，年增率可達百分之十」。有信心五年後、即二○三○年，半導體產值可逾一兆美元。

他強調，過去兩年ＡＩ伺服器成為推升半導體成長的動能，目前主要雲端服務業者並無縮減資本支出的跡象，但川普政府帶領美國公司在中東進行ＡＩ大建設，ＡＩ伺服器需求仍在各地遍地開花。

川普日前率領輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭訪問沙烏地阿拉伯，兩國簽署六千億美元大單，ＡＩ更是主要投資項目，包括輝達、超微、亞馬遜、Google、思科、甲骨文等大廠都將與沙國合作，預計斥資逾千億美元進行ＡＩ大基建。

張曉強看好未來五年半導產產值飛越一兆美元，另一原因是ＡＩ由生成式ＡＩ邁向實體ＡＩ後，在智慧車、ＡＩ機器人、ＡＲ／ＶＲ應用等將採用大量半導體元件。他說，智慧車將是最快推動半導體產業成長的一部機器人，未來也會宛如一台移動伺服器，複雜運算由雲端處理，立即影像運動即由建置在車內的中央控制器負責，彼此交互運用。

至於人形機器人，更涵蓋大腦、視覺、環境和聲音感測、電源管理系統和手足控制元件等，堪稱是下一波推升半導體產業成長最大動能。

擴增實境如ＡＲ眼鏡和頭盔式虛擬實境的應用，目前最大瓶頸是體積太大及重量太重。但張曉強說，相關開發商正思索如何以十倍速的速度，包括價格、重量、體積和解析度等面向努力，實現更新的創新應用。

AI 人形機器人 半導體 台積電

延伸閱讀

川普承諾大賣晶片 海灣或成全球第三大AI中心

加薩走廊將成美國其中一州？川普：應接管建立「自由區」

曾拋會談可能性...普亭缺席土耳其談判 川普嘴硬：本就不指望

恐淪詐騙受害者？川普政府再出手 撤拜登政府「限制個資販售」提案

相關新聞

台積：今年半導體產值年增10%

台積電資深副總暨副共同營運長張曉強表示，ＡＩ伺服器發展仍將向全球蔓延，川普政府帶領美國公司在中東進行ＡＩ大建設，就是最大...

台積電2奈米 下半年大量產

台積電先進技術暨光罩工程副總經理張宗生表示，隨著全球ＡＩ應用與高效能運算（ＨＰＣ）需求快速擴張，台積電持續加快製程升級與...

二代接班 電電公會世代交替

電電公會昨天完成理監事會改選，原理事長李詩欽卸任，會中選出鴻海集團董事長劉揚偉接任理事長，三位副理事長分別由金仁寶集團許...

接掌電電公會 劉揚偉：打造科技園區日不落國

電電公會昨舉行第廿七屆第一次會員代表大會，並改選理監事，經會員選舉後由鴻海董事長劉揚偉擔任新任理事長。劉揚偉指出，未來將...

輝達台灣總部 傳落腳北士科

輝達台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18，新光金控十四日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長...

獨／輝達總部傳落腳北士科 T17、T18

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。