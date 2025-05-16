台積：今年半導體產值年增10%

台積電資深副總暨副共同營運長張曉強表示，ＡＩ伺服器發展仍將向全球蔓延，川普政府帶領美國公司在中東進行ＡＩ大建設，就是最大寫照。張曉強說，智慧車、人形機器人和ＡＲ眼鏡等，將是ＡＩ由雲端和邊緣ＡＩ擴散並交互推升應用下一波推升半導體產業成長的動能。

台積電技術論壇台灣場昨天舉行，吸引近千名晶片開發工程師和ＩＣ設計負責人與會，都想從這場技術論壇中，緊扣台積電提供發展ＡＩ相關技術解決方案，掌握ＡＩ發展的商機。

資本市場先前對雲端伺服器業能否維持高資本支出建置資料中心，尤其美中科技戰加上關稅戰等變數升高，升高 投資人對ＡＩ泡沫的疑慮，市場也頻頻傳出台積電客戶下修與ＡＩ晶片最直接關聯的CoWoS產能等負面消息。

張曉強昨出席台積技術論壇時說，「今年半導體產業依然非常健康，內部預估今年仍有兩位數增幅，年增率可達百分之十」。有信心五年後、即二○三○年，半導體產值可逾一兆美元。

他強調，過去兩年ＡＩ伺服器成為推升半導體成長的動能，目前主要雲端服務業者並無縮減資本支出的跡象，但川普政府帶領美國公司在中東進行ＡＩ大建設，ＡＩ伺服器需求仍在各地遍地開花。

川普日前率領輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭訪問沙烏地阿拉伯，兩國簽署六千億美元大單，ＡＩ更是主要投資項目，包括輝達、超微、亞馬遜、Google、思科、甲骨文等大廠都將與沙國合作，預計斥資逾千億美元進行ＡＩ大基建。

張曉強看好未來五年半導產產值飛越一兆美元，另一原因是ＡＩ由生成式ＡＩ邁向實體ＡＩ後，在智慧車、ＡＩ機器人、ＡＲ／ＶＲ應用等將採用大量半導體元件。他說，智慧車將是最快推動半導體產業成長的一部機器人，未來也會宛如一台移動伺服器，複雜運算由雲端處理，立即影像運動即由建置在車內的中央控制器負責，彼此交互運用。

至於人形機器人，更涵蓋大腦、視覺、環境和聲音感測、電源管理系統和手足控制元件等，堪稱是下一波推升半導體產業成長最大動能。

擴增實境如ＡＲ眼鏡和頭盔式虛擬實境的應用，目前最大瓶頸是體積太大及重量太重。但張曉強說，相關開發商正思索如何以十倍速的速度，包括價格、重量、體積和解析度等面向努力，實現更新的創新應用。