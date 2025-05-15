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電電公會理事長 劉揚偉接任…宣示將帶領會員出訪歐、美等地布局區域製造

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉昨日接任電電公會理事長。記者曾學仁／攝影
鴻海董事長劉揚偉昨日接任電電公會理事長。記者曾學仁／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（15）日接掌第27屆電電公會理事長，他表示，面對關稅與地緣政治變局，將帶領會員廠商出訪歐洲、美洲、印度與墨西哥等地布局區域製造，協助業者搭上人工智慧（AI）與機器人浪潮，拓展相關商機。

針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，是否帶領會員廠商在AI領域合作，劉揚偉說，「他（黃仁勳）可能還不知道我接公會理事長，不過這次的接觸，我會跟他提到，如何協助公會會員AI轉型與升級。」

劉揚偉談話重點
劉揚偉談話重點

隨改選後接掌電電公會理事長，劉揚偉表示，預計6月出訪歐洲，9月去美洲，7月可能到印度，9、10月到墨西哥，帶領公會成員到區域製造主要國家或歐洲波蘭等地區，中東可能是在沙烏地阿拉伯。 他強調，將帶領會員廠商到那邊一起打造台灣的科技園區，不過這還要跟理事們開會，看看大家對這些區域的興趣如何，然後再決定。

他強調，鴻海在那邊已經營一段時間，如果能透過電電公會帶動更多廠商過去，形成一股力量，更能幫助當地國家打造產業，「我相信在地國也會非常歡迎。」

他指出，這次關稅變局影響最大的是中小企業，電電公會會員近七成是中小企業，有2,000多家，並有很多隱形冠軍，但因為這次變局造成營運困難，非常可惜，因此需要大家一起幫助，許多大型企業包括鴻海也要適當調整，大家合作共度難關。

他說，電電公會有很高國際知名度，兩周前他在墨西哥見墨西哥總統與州長，他們非常重視與電電公會相關的合作，他也將持續了解並與會員廠商調研，台灣產業面臨的問題在哪裡，日後對外界分享。

台北國際電腦展即將於下周登場，劉揚偉說，大家關注焦點除了AI，還有機器人，「我相信AI加上機器人，對未來國家與產業發展，都有非常重大影響。」

AI 劉揚偉 墨西哥

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