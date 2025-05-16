台積：實體AI 下波大趨勢 點名人形機器人和自駕車是兩大關鍵應用

台積電（2330）昨（15）日舉行2025技術論壇台灣場次，高階主管唱旺AI需求，高喊實體AI是下一波大趨勢，點名人形機器人和自駕車是實體AI兩大關鍵應用，將實現與真實世界的互動。

台積電預估，2030年將有13億台AI機器人被運用在真實世界，規模達350億美元，2050年增至40億台，其中包括6.5億台人形機器人。自駕車方面，預期2030年時，全球每10輛汽車中，就有一輛是自動駕駛。在AI賦能的未來，人們可以自由創造、突破想像極限，「AI核心就是半導體」。

台積電2025技術論壇台灣場次重點

台積電昨天2025技術論壇台灣場次由亞太業務處長萬睿洋開場，全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強、營運 / 先進技術暨光罩工程副總經理張宗生等高階主管出席接櫫最新技術與產業趨勢。

萬睿洋開場即表示，繼生成式AI、代理型AI之後，實體AI將是下一波發展趨勢，如AI人形機器人和自駕車。AI正在推動嶄新探索時代，台積電攜手客戶扮演重要技術推手，推動先進電晶體與架構更新，以滿足AI發展需求。

張曉強表示，他從業30年來，已感受到最近半導體產業正面臨「非常振奮人心」的時刻，主要動能就是AI，預期AI將驅動未來5／4／3奈米乃至更先進製程與先進封裝需求。

張曉強重申，2025年全球半導體業可望雙位數健康成長，並維持2030年半導體業產值挑戰1兆美元的觀點，其中，最大動能來源是高速運算（HPC）／AI，預期將占45%。

展望AI大趨勢，張曉強說，AI是在非常初期階段，但AI應用在各方面產生巨大影響，AI所需能源效率的增進每兩年改進三倍，也需要更多半導體先進製程。車用的演變也相當巨大，預期未來的汽車成為電子化裝置，最近參訪看到電動車廠發展，許多人說車用是機器人發展的第一步。

談到機器人，張曉強說，真正的人形機器人需要更多半導體，並且遠超過當前自駕車需求。就感測能力來看，人可以替未預期的事情做準備，而機器人則需要訓練，未來將帶動更多先進製程應用。技術藍圖上，客戶最期待的是台積電的技術可預測性。



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