輝達、美超微奪AI大單 台鏈補

美超微（Supermicro）周二宣布與沙烏地阿拉伯資料中心業者DataVolt簽署金額高達200億美元、為期多年的合作協議，將供應DataVolt高密度GPU平台和液冷機櫃系統，喜迎中東AI大基建商機大單。

此外，知情人士透露，美國已與阿聯達成初步協議，阿聯今年起可每年進口50萬顆輝達最先進AI晶片，用以建設資料中心，發展AI模型。

繼輝達、超微等晶片大廠宣布攜手沙國AI新創Humain，供應數十萬顆AI晶片後，美超微也加入大啖中東AI商機的科技大廠行列，拿下沙國AI基礎建設大單，營運看旺，法人看好，美超微台廠供應鏈麗臺（2465）、南俊、雙鴻、尼得科超眾、華泰等，將同步吞下大補丸。

美超微周二發布新聞稿表示，這項協議將「加速交付DataVolt位於沙烏地和美國的大型AI資料中心，提供高密度GPU平台與機櫃系統」。

美超微先前已在沙國招聘，其液冷技術節水節能，適合沙國氣候，將提升雙方合作效益。DataVolt則表示，此次是深化雙方策略合作重要里程碑，展現美超微及DataVolt對AI和資料中心解決方案的長期承諾。

法人點名，台廠美超微供應鏈中，雙鴻負責供應AI伺服器水冷板，尼得科超眾由母公司日商Nidec供貨冷卻液分配裝置（CDU），麗臺與美超微合作相關AI伺服器等產品，南俊為伺服器滑軌供應商，華泰負責組裝，優群主要供應美超微伺服器DDR 5連接器，將同步受惠沙國AI大商機。

路透引述兩位消息人士表示，上述協議將至少持續到2027年，但也有可能延續至2030年。根據草擬協議，其中20%晶片、相當於每年10萬顆，將分配給阿聯的AI公司G42，其餘分配給如微軟與甲骨文等，這些美企可能也會在阿聯設立資料中心。