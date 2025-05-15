快訊

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

輝達台灣總部 北市賣關子：仍在磋商中

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）活動，預計將公布台灣總部選址結果，傳出將落腳北士科。台北市政府昨（15）日未證實，僅表示仍在磋商中。

各地方政府積極爭取輝達台灣總部進駐，包括台北市、新北市等。台北市長蔣萬安昨在議會答詢時表示，歡迎輝達台灣總部落腳北市。

台北市產業發展局長陳俊安表示，輝達確實有來詢問台北市潛在基地，市府有提供相關資訊給輝達內部評估，但因涉及輝達布局與營業秘密，無法進一步說明。

傳出新光人壽得標的北士科T17、18兩塊地上權，就是輝達總部落腳處。北市官員表示，過去沒有得標業者轉讓案例，須研究合約與法規，若單從合約看，是可以轉讓，但要將承諾的地上建物全部完成，並且報請市府同意。

至於是否輝達就會落腳北士科，官員不願證實，僅透露還在磋商中。

地上權 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

綠批死亡連署 蔣萬安反問是否用一樣標準檢視「罷韓」？

剛好會來台北…邀請黃仁勳出席世壯運開幕？ 蔣萬安：有表達

藝人閃兵...被問椎間盤突出當補充役 蔣萬安1句話曝無奈

相關新聞

台積：今年半導體產值年增10%

台積電資深副總暨副共同營運長張曉強表示，ＡＩ伺服器發展仍將向全球蔓延，川普政府帶領美國公司在中東進行ＡＩ大建設，就是最大...

輝達台灣總部 傳落腳北士科…土地面積、交通便利符合黃仁勳需求

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18，新光金14日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產...

群創第1季財報 連四季賺錢

面板廠群創董事會昨（15）日通過今年第1季財報，歸屬母公司稅後純益9.62億元，季減89.3%，較去年同期由虧轉盈；基本...

楊弘文升任群創總座 啟動接班

群創昨（15）日宣布，因應企業轉型節奏與中長期接班規劃，啟動營運交接，即日起由執行副總經理楊弘文升任總經理，全面負責營運...

Appier 第1季單季營利增三倍

AI驅動科技行銷公司Appier（沛星互動科技）昨 (15) 日公布第1季財報，受惠AI驅動，東北亞、美國及EMEA成長...

台積：實體AI 下波大趨勢 點名人形機器人和自駕車是兩大關鍵應用

台積電昨（15）日舉行2025技術論壇台灣場次，高階主管唱旺AI需求，高喊實體AI是下一波大趨勢，點名人形機器人和自駕車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。