輝達台灣總部 北市賣關子：仍在磋商中
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）活動，預計將公布台灣總部選址結果，傳出將落腳北士科。台北市政府昨（15）日未證實，僅表示仍在磋商中。
各地方政府積極爭取輝達台灣總部進駐，包括台北市、新北市等。台北市長蔣萬安昨在議會答詢時表示，歡迎輝達台灣總部落腳北市。
台北市產業發展局長陳俊安表示，輝達確實有來詢問台北市潛在基地，市府有提供相關資訊給輝達內部評估，但因涉及輝達布局與營業秘密，無法進一步說明。
傳出新光人壽得標的北士科T17、18兩塊地上權，就是輝達總部落腳處。北市官員表示，過去沒有得標業者轉讓案例，須研究合約與法規，若單從合約看，是可以轉讓，但要將承諾的地上建物全部完成，並且報請市府同意。
至於是否輝達就會落腳北士科，官員不願證實，僅透露還在磋商中。
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