接掌電電公會 劉揚偉：打造科技園區日不落國

電電公會昨舉行第廿七屆第一次會員代表大會，並改選理監事，經會員選舉後由鴻海董事長劉揚偉擔任新任理事長。劉揚偉指出，未來將朝三方向努力，第一是打造「台灣科技園區日不落國」，將這一波經濟變局對台灣的危機變轉機；第二是ＡＩ平台化策略打造全新產業生態系；第三是秉持分享、合作、共榮的理念，與「跟我們合作的國家」一起合作。

劉揚偉透露，接下來的計畫是帶領會員廠商前往其他國家開拓市場，包括墨西哥、印度、歐洲的波蘭、中東的沙烏地阿拉伯等，目的是在當地打造屬於台灣的科技園區，預計六月前往歐洲、七月到印度，九月或十月前往墨西哥、美洲，具體行程仍需與理監事們開會、討論後決定。

他表示，電電公會現有三千多家會員廠商，涵蓋資通訊、半導體、家電、重電等十六類，員工人數高達九十二點七萬人，本業與上下游出口產值，占台灣出口總產值過半，具備巨大貢獻，是台灣成為科技王國重要關鍵。

劉揚偉指出，電電公會是國內重要產業機構，也具備國際知名度，他這次出任理事長最重要的原因，是當前全球經貿變局正衝擊台灣中小企業，「電電公會共有兩千多家中小企業，都有良好技術和產品，但是在這一波變局和關稅下營運困難，這是他們需要被幫助的地方；大型企業包括鴻海也必須作出適當調整，希望透過公會和大家分享、合作，一起共度難關」。

他說，未來趨勢將朝「區域製造」前進，各區域國家領導人在政治安定後的下一步，就是謀求經濟繁榮，但若各國都尋求經濟繁榮，世界工廠就不太可能實現，因此區域製造將成趨勢，每個區域都需要建立完整的全球布局，以大帶小，讓中小企業跟著大企業走到全球，而鴻海具備相當經驗可和大家分享。

劉揚偉表示，因應ＡＩ浪潮，也要用平台策略打造生態系，讓中小企業有更多參與空間，提升ＡＩ產業價值。