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輝達台灣總部 傳落腳北士科…土地面積、交通便利符合黃仁勳需求

經濟日報／ 記者陳佩嘉鐘惠玲／台北報導
北投區軟橋段88、91、93地號市有土地（T16、T17、T18街廓）等三處市有土地透過設定地上權方式進行開發。圖／地政局提供
北投區軟橋段88、91、93地號市有土地（T16、T17、T18街廓）等三處市有土地透過設定地上權方式進行開發。圖／地政局提供

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18，新光金（2888）14日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，不過新光人壽對此表示，不予置評。

針對台灣總部是否定案落腳北士科，昨（15）日至截稿為止，輝達沒有回應。

北士科T17、T18地上權小檔案
北士科T17、T18地上權小檔案

據傳，此案從去年6月就開始洽談，是透過相當有力的中間人接觸，T17及T18總面積高達5公頃，符合輝達總部用地需求，且位於台北市，滿足輝達執行長黃仁勳所說的員工希望在台北市上班，且未來北士科也有捷運站預定地，交通便利，且電力使用無虞。

輝達台灣總部設置地點之前全台大猜謎，從雙北地區多處地點、桃園等皆被討論過。外界評估，除土地面積與相關建築法規等考量，該公司既有台北員工通勤方便度，應當也是最終選擇方案的重要因素。

黃仁勳今年初來台談及台灣總部規畫時，曾提及希望未來可以在這建造一個非常漂亮的總部。外界認為，若台灣總部地點定案，黃仁勳應會於21日的記者會中宣布。

由於新壽與台北市政府簽訂地上權合約，依規定，必須蓋好，二年後取得使用執照才能轉移，不過現在決定權在台北市政府手上，如果台北市長蔣萬安首肯，願與新壽解約，讓輝達落腳北士科，新壽有機會不必付罰款或違約金，將地上權轉移給輝達，全身而退，對輝達、北市府與新壽可說三贏。

北士科T17、T18地上權案，是在2021年10月決標，皆由新光人壽得標，權利金分別為28億、16億元，地上權存續期間50年，合計投資額逾140億元。後來新光金因為經營權變化，接手的新團隊希望降低建築成本，更改設計。

隨AI題材大熱，不少國際晶片大廠想來台灣設立總部，新壽抓緊機會，積極引進國際科技大廠來北士科設立總部，其中包括輝達，而輝達評估是否落腳北士科，除了交通、土地面積外，主要原因還包括隔壁T16為金仁寶集團總部，金仁寶集團也是輝達重要合作夥伴。

對新壽而言，若能讓地上權合約在不繳罰款情形下轉移，不僅不用再花大額經費蓋大樓，也不會出現蓋好大樓後，卻不是想進駐的企業總部需求的樣貌，輝達在合約轉移後可依自己需求設計總部，對北市府而言，能讓輝達落腳台北市，將是蔣萬安重大政績。

地上權 新壽 輝達

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