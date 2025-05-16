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Appier 第1季單季營利增三倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI驅動科技行銷公司Appier（沛星互動科技）昨 (15) 日公布第1季財報，受惠AI驅動，東北亞、美國及EMEA成長，推升營收年增近三成，毛利率52.3%。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，已經完成對AdCreative.ai的併購，將催化產品創新及業務推廣，從亞洲到歐洲、再到美國，賦能品牌與企業。

據財報，Appier第1季營收94億日圓，年增27%，排除匯率影響則為31%；營業毛利48億日圓，年增26%，排除匯率影響，毛利率52.3%；排除併購一次性費用，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）11億日圓，年增45%；營業利益年增近三倍，達1.95億日圓；稅後純益3,500萬日圓，年減38.6%，因業外收入較去年下降，每股純益0.34日圓。

Appier認為，今年第1季東北亞市場年增37%，因為日本與韓國，又以電商產業表現最亮眼，美國及EMEA年增32%，主因為產業布局多元化與數位內容垂直產業的持續成長，營收成長部分有57%來自既有客戶。

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