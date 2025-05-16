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楊弘文升任群創總座 啟動接班
群創（3481）昨（15）日宣布，因應企業轉型節奏與中長期接班規劃，啟動營運交接，即日起由執行副總經理楊弘文升任總經理，全面負責營運管理；原總經理楊柱祥專任睿生光電董事長，及群創光電和基金會董事，未來將專注於生醫業布局與整合，持續為集團發展注入動能。
群創表示，新任總經理楊弘文為成功大學化工所碩士，歷任和鑫光電與友達光電管理職，在顯示產業擁有逾20年實務經驗。加入群創後，長期深耕製造與事業營運，熟稔產品開發、產線管理與市場應變，兼具技術背景與營運統整能力。這次的人事交棒，象徵群創進一步落實「專責專任、接力前行」的管理理念，在穩定中強化策略布局與執行效率。
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