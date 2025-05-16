群創第1季財報 連四季賺錢

面板廠群創（3481）董事會昨（15）日通過今年第1季財報，歸屬母公司稅後純益9.62億元，季減89.3%，較去年同期由虧轉盈；基本每股盈餘0.12元，交出連續四季獲利成績單。

在電視面板報價續漲的推升下，單季合併營收559.32億元，季增4.2%，年增10.8%。營業淨損12.39億元，較去年第4季的淨43.21億元大幅收斂，為連續三季本業虧損。首季折舊及攤銷為75億元；而資本支出為35億元，降為近16季新低。

根據對當前業務狀況的評估，群創對於2025年第2季的展望為：非顯示器領域群出貨量與上季持平； 商用顯示器估季增低個位數百分比；至於消費性顯示器亦與上季持平。

展望第2季，群創表示，消費性電子因應關稅不確定因素，客戶提前上半年拉貨，車用等非顯示器領域群則因營業模式不同，影響較不明顯。面對各項市場不確定性，群創將持續關注並動態調整產品組合並推展高利基產品，以符合市場需求和放大有利潤的產品線為原則，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。

群創董座洪進揚月前受訪時表示，美祭對等關稅確實使客戶下急單，但也可能導致下半年第3季旺季需求受影響。他指出，群創直接出貨美國市場約占8%至10%；間接出貨約占10-15%，加總約為二成左右。美國公布各國開徵的關稅稅率及時間反覆，又因為有90天豁免期，造成原本暫停拉貨的客戶，轉向急拉訂單。讓第2季的訂單超乎預期，尚待觀察是否影響第3季的需求。

他說，群創因應搶在高額關稅實施前的急單，已經比照新冠疫情期間的做法，每周檢討得盤點各上游零組件供應現況。洪進揚坦言，目前關稅造成的影響還好。但是得密切關注未來的高關稅是否造成通膨，影響終端消費市場需求。

群創表示，今年首季營收以產品應用別區分，電視占34%、車用產品24%、可攜式電腦17%、手機及商用產品21%、桌上型螢幕4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為75%及25%。