獨／輝達總部傳落腳北士科 T17、T18

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18。

新光金控（2888）14日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄，並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，不過新光人壽對此表示，不予置評。

針對台灣總部是否定案落腳北士科一事，至截稿為止，輝達沒有回應。

台北市政府15日未證實，僅表示仍在磋商中。各地方政府積極爭取輝達海外總部進駐，包括台北市、新北市、桃園市等。台北市長蔣萬安今日在議會答詢時表示，非常歡迎輝達海外總部落腳北市，他回應議員，「該做的都有做，該見面談的都有談」。

據傳，此案是在去年10月就開始洽談，是透過相當有力的中間人進行接觸。T17及T18總面積高達5公頃，符合輝達總部用地的需求，且位於台北市，滿足輝達執行長黃仁勳所說，員工希望在台北市上班，而未來北士科也擁有捷運預定地，交通便利，再加上北士科擁有重電，電力使用無虞。

輝達台灣總部的設置地點，之前全台大猜謎，從雙北地區多處地點、桃園等皆被討論過。外界評估，除了土地面積與相關建築法規等考量，該公司既有台北員工通勤的方便度應當也是左右最終選擇方案的重要因素。

輝達執行長黃仁勳於今年初來台，談及台灣總部的規畫時，曾提及希望未來可以在這建造一個非常漂亮的總部。外界認為，若台灣總部地點定案，黃仁勳應會於21日的記者會中宣布。

由於新壽與台北市政府簽訂地上權合約，依照規定，2027年2月前要取得建物使用執照，才能轉移地上權，不過現在決定權在台北市政府手上，如果台北市長蔣萬安首肯，願意與新壽解約，讓輝達落腳北士科，則新壽就有機會不必付罰款或違約金，將地上權轉移給輝達，全身而退，對輝達、北市府與新壽可說是三贏。

北士科T17、T18地上權案，是在2021年10月決標，皆由新光人壽得標，權利金分別為28億元、16億元，地上權存續期間為50年，合計投資額逾140億元。後來新光金因為經營權變化，接手的新團隊希望降低建築成本，更改設計。