快訊

南非再施壓 逕行在官網把台駐處移出首都

獨／滿足2需求擁2優勢 輝達總部傳落腳北士科

大陸371人來參加世壯運 陸委會「體諒」：觀光走走看看不會違規

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／輝達總部傳落腳北士科 T17、T18

經濟日報／ 記者陳佩嘉鐘惠玲邱琮皓／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18。

新光金控（2888）14日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄，並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，不過新光人壽對此表示，不予置評。

針對台灣總部是否定案落腳北士科一事，至截稿為止，輝達沒有回應。

台北市政府15日未證實，僅表示仍在磋商中。各地方政府積極爭取輝達海外總部進駐，包括台北市、新北市、桃園市等。台北市長蔣萬安今日在議會答詢時表示，非常歡迎輝達海外總部落腳北市，他回應議員，「該做的都有做，該見面談的都有談」。

據傳，此案是在去年10月就開始洽談，是透過相當有力的中間人進行接觸。T17及T18總面積高達5公頃，符合輝達總部用地的需求，且位於台北市，滿足輝達執行長黃仁勳所說，員工希望在台北市上班，而未來北士科也擁有捷運預定地，交通便利，再加上北士科擁有重電，電力使用無虞。

輝達台灣總部的設置地點，之前全台大猜謎，從雙北地區多處地點、桃園等皆被討論過。外界評估，除了土地面積與相關建築法規等考量，該公司既有台北員工通勤的方便度應當也是左右最終選擇方案的重要因素。

輝達執行長黃仁勳於今年初來台，談及台灣總部的規畫時，曾提及希望未來可以在這建造一個非常漂亮的總部。外界認為，若台灣總部地點定案，黃仁勳應會於21日的記者會中宣布。

由於新壽與台北市政府簽訂地上權合約，依照規定，2027年2月前要取得建物使用執照，才能轉移地上權，不過現在決定權在台北市政府手上，如果台北市長蔣萬安首肯，願意與新壽解約，讓輝達落腳北士科，則新壽就有機會不必付罰款或違約金，將地上權轉移給輝達，全身而退，對輝達、北市府與新壽可說是三贏。

北士科T17、T18地上權案，是在2021年10月決標，皆由新光人壽得標，權利金分別為28億元、16億元，地上權存續期間為50年，合計投資額逾140億元。後來新光金因為經營權變化，接手的新團隊希望降低建築成本，更改設計。

北士科。圖／聯合報系資料照
北士科。圖／聯合報系資料照

地上權 新壽 輝達

延伸閱讀

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

剛好會來台北…邀請黃仁勳出席世壯運開幕？ 蔣萬安：有表達

藝人閃兵...被問椎間盤突出當補充役 蔣萬安1句話曝無奈

世壯運志工證英文名出包 林延鳳酸蔣萬安叫「SAFE哥」

相關新聞

獨／輝達總部傳落腳北士科 T17、T18

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18。

國科會：福衛8號首顆衛星10月升空 關鍵元件自製率達84%

國科會15日表示，台灣第一個自製「衛星星系」福爾摩沙衛星八號（簡稱福衛八號），其中第一顆衛星（FS-8A）預計今年8月起...

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台，為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕，而電電公會新任理事長暨鴻...

鴻海董事長劉揚偉親曝 接任電電公會理事長最大因素

電電公會15日舉行第26屆、27屆理事長交接典禮，由鴻海（2317）董事長劉揚偉接任第27屆電電公會理事長一職。由於鴻海...

鴻海董座劉揚偉：下修營運展望是匯率問題 不是生意不好

鴻海（2317）董事長劉揚偉15日接下電電公會理事長一職，針對鴻海在法說會時下修營運展望？劉揚偉說，如果看現在的匯率，從...

福衛8號衛星今年十月發射升空 國科會：2031布建完成

台灣第一個自製「衛星星系」福爾摩沙衛星八號（簡稱福衛八號），其中第一顆衛星（FS-8A）預計今年8月起運至美國、10月發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。