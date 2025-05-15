仁寶「5GxAI 智慧零售」方案電腦展登場 搶新零售商機

代工大廠仁寶（2324）今（15）日宣布，團隊將於台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2025 ）展會中，發表由旗下 IPC事業部與子公司普達系統（6599）聯合開發的全新「5G x AI智慧零售」整合性解決方案。該方案整合高效能5G VariPOS S156系列終端機、AI邊緣運算Box PC、仁寶自研5G小型基站及AI智慧管理系統，具備高速傳輸、低延遲與即時監控等核心特性，將徹底革新傳統零售營運模式，協助業者全面提升營運效率與顧客體驗。

團隊表示，在競爭白熱化的零售市場中，普達深入洞察Outlet、體育場等複雜場域於系統建置上的痛點，與仁寶團隊攜手打造此具備高度實用性的整合方案。透過仁寶自主研發的5G小型基站，零售業者可建構專屬高速5G網路，確保POS終端機在場域內每一個角落皆能享有穩定且快速的連線品質。

「5G x AI智慧零售」四大核心優勢：

一、AI over RAN提升網路智慧化與運營效率：仁寶5G OpenRAN解決方案整合AI邊緣運算伺服器（支援CU/DU）與5G基站RU設備，透過AI技術實現網路節能、異常自動監控、AI自動測試等功能，協助營運商強化系統效能並有效管理資源。

二、效能強勁、設計卓越：5G VariPOS S156系列搭載Intel最新處理器與仁寶自研5G模組，提供高速、穩定且安全的連線體驗。優異的散熱設計確保系統在高負載環境下依然穩定運行。此系列亦榮獲2025年德國紅點設計大獎，兼具實力與美學，展現商用設備的新標竿。

三、快速布建、零施工破壞；解決方案可免除傳統布線作業，適用於大型場域快速導入，不影響建築既有美觀與結構完整性，大幅縮短建置時間、提升部署彈性。

四、專屬高速網路、交易安全無虞：仁寶自研5G小型基站與管理系統支援專網架構及5G網路切片技術，有效提升資料傳輸的安全性與系統穩定性，確保每一筆交易都快速、安全且不中斷。

仁寶智慧裝置事業群副總經理，同時兼任普達副董事長暨營運長的毛信功表示，團隊深耕零售科技領域多年，深刻理解Outlet零售商對營運效率與顧客體驗升級的期待。此次發表的「5G x AI智慧零售」解決方案，是仁寶結合5G技術與硬體製造優勢的具體成果。這不僅是技術的整合，更是為解決零售業布建痛點所量身打造的實用工具，助力合作夥伴在競爭激烈的市場中脫穎而出。