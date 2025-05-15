AI 數位發展快速變化 蕭美琴：機會大於迷惘
蕭美琴副總統15日上午出席「2025放視大賞開幕典禮」，她肯定放視大賞展現年輕世代對數位內容設計的創新與熱忱，對未來台灣社會深具影響力，相信會成為產業發展的重要基礎。她期勉大家自信面對AI數位時代的快速發展與變化，把握資源與機會，開啟年輕世代與數位時代的連結。
包括教育部長鄭英耀、數位發展部次長林宜敬、立法委員賴瑞隆、邱議瑩等，皆出席活動。蕭美琴致詞時表示，非常高興受邀前來參加「2025放視大賞開幕典禮」，鄭英告訴她，這是一個令人感動、振奮的活動，可以展現年輕世代對數位內容設計的創新與熱忱。
蕭美琴認為，這也是數位內容新銳設計指標的競技殿堂，所培育的人才在許多國際評比競賽中獲得獎項，或結合產業成為新創團隊的成員，對未來台灣社會深具影響力，更是產業發展的重要基礎。政府全力給予支持，也代表肯定這項產業的未來性。
蕭美琴說，今年放視大賞主題是「CONNECTING DOTS:」，象徵很多不同元素在此交織並相互碰撞。有些人對於數位內容的發展感到焦慮迷惘，也有人感到興奮、充滿自信，加上各種新的AI工具快速變化，造成社會充滿不確定性及焦慮感。
她透露，自己看到AI的快速變化，也曾深怕會趕不上，有被替代的焦慮；但現在則對於利用AI新工具，可以更加快速的取得所需知識、提供工作效率感到興奮。面對數位發展的快速變化，她期勉大家「機會大於迷惘」，對未來的信心大於焦慮。
蕭美琴指出，政府在政策面給予支持，應已發揮效率讓民眾有感，像是這幾年政府成立數位發展部，以及賴總統上任後推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」等，賴總統前天也特別接見該計畫第一梯次獲選青年代表。
蕭美琴提到，許多年輕人懷抱夢想，但對未來有些不確定性，因此想到國外看看世界，透過親身體驗啟發新的靈感。她也鼓勵大家把握資源與機會，開啟下個世代與快速變化世界的連結。
她表示，下個世代青年的創新及動能會比政府還快，但這並不代表政府落後、跟不上，需要不斷地激盪、串聯及碰撞，讓社會透過數位內容不斷精進、解決問題，並與社會進行更好的溝通，創造更有信心、更有機會、更豐富、更具設計感、更令人振奮的數位時代。
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