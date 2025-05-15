供應鏈重組、ESG浪潮與智慧城市進化 資策會研討會：AI扮演核心角色
面對川普2.0引發的全球供應鏈重組浪潮，AI已成為企業應對變局的關鍵利器。資策會產業情報研究所（MIC）15日於臺南舉辦《AI無界AI Boundless》研討會，聚焦AI在供應鏈管理、ESG發展及智慧城市賦能等核心議題。
資深產業分析師劉佳苹指出，傳統數位化已難應對市場突變，企業須以「數據、機制、AI」為核心建構智慧韌性，方能在全球變局中維持競爭力。
針對供應鏈AI化，MIC強調AI技術演進大幅降低了企業整合資料的門檻，其中AI Agent將是轉型關鍵。劉佳苹進一步分析，未來企業供應鏈AI應用將朝向多模型組合協作發展，以AI Agent為互動介面，結合預測型與生成式AI，實現端到端供應鏈流程資源配置最佳化，達成主動偵測與資源調度的全流程AI化轉型。
在ESG發展方面，MIC認為，儘管川普2.0為ESG推動帶來風險，但國際大廠與金融機構仍持續強化ESG透明度。產業顧問施柏榮表示，ESG的核心在於企業營運資料的透明度與可信任性，這在全球供應鏈重組下對企業取得信任至關重要；導入AI與數位工具則能強化企業因應ESG變化的能力。
MIC同時指出，全球供應鏈重組對企業導入ESG與淨零將帶來四大影響：國際大廠持續加大供應商管理力道、赴美設廠面臨高昂再生能源成本、關稅成本可能排擠ESG投入，以及企業需適應新據點的環保法規。
AI亦是推動全球智慧城市進化的關鍵動能，MIC點出其在提升城市數據分析預測、環境建模及即時監測等能力。全球普遍重視AI在政府治理、安防韌性、城市基建、生活健康、移動及環境永續等六大應用，但「信任」與「城市資料治理」隨之成為核心課題。
MIC產業顧問鄭兆倫強調，建立市民對數據應用的信任至關重要，AI應用策略需緊扣智慧城市發展願景，並透過公共溝通深植民心。針對城市資料治理，則需應對資料格式不一、權責不清、隱私爭議與應用價值不明等挑戰，建議城市主責機關建立統一資料標準與平台框架，打造高品質的城市資料基盤。
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