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朱復銓：樺漢「中央廚房系統」將關稅影響降到最低

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影

面對來勢洶洶的關稅議題，工業電腦大廠樺漢（6414）董事長朱復銓15日強調，樺漢目前在全球區域製造服務基地有13國，光是北美地區就有5個廠區，是工業電腦（IPC）同業中布局最完整的廠商，在這架構下，任何關稅影響都可以降到最低。他形容，「我們等於是中央廚房的系統，任何客人下單到台灣，我們都可以分配到不同的製造區域處理。」

川普政府對等關稅原關稅自4月10日暫停90天，對全球關稅影響與新台幣升值趨勢，以及美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施下的累加關稅措施，樺漢持續密切關注全球經貿局勢，並審慎研擬應對策略。

針對特定產品（如電腦、伺服器）加徵關稅的措施，樺漢已針對各製造基地進行影響評估並啟動相關因應規劃。中國地區採「China for China」模式，並無直接出口至美國，受影響程度有限。

台灣、越南、馬來西亞與歐盟地區產品多屬於HS Code關稅豁免範圍，稅率維持在0%至10%，影響輕微；墨西哥與加拿大則因適用美墨加協定（USMCA）原產地條款，關稅亦暫時豁免；而美國市場則以在地採購與銷售為主，整體衝擊相對較小。

朱復銓強調，「整個關稅目前對樺漢沒有重大影響，整個全球布局，我們等於是中央廚房的系統，任何客人下單到台灣，我們都可以分配到不同的製造區域處理，還包括供應鏈系統。」即使有一些關稅受到影響，客人也會自行吸收掉。

樺漢目前全球區域製造服務基地在北美地區有美國、加拿大、墨西哥，亞太區包含中國大陸、越南、馬來西亞，歐洲則有德國、匈牙利、奧地利、捷克、立陶宛、保加利亞、斯洛維尼亞等，是台灣工業電腦產業中，全球製造布局最廣的廠商。

朱復銓指出，經過幾個月的調整後，樺漢增加了很多製造基地，在這架構下，任何的關稅、任何的影響，我們都能把他降到最低，隨時可以給客人最佳的在地化服務。

樺漢總經理蔡能吉補充，樺漢在全球有16個廠區，光是美國本土就有3個廠，而加拿大、墨西哥各有1個廠，是IPC同業中布局最完整的廠商。

樺漢於全球73個國家設有銷售據點，研發團隊遍布台灣、亞太、新加坡、菲律賓、美國與德國，研發人力總數達5,966人，並與540家策略供應商合作，布局16座區域製造基地與橫跨24國的物流及客製化服務中心，展現全球在地化實力。

樺漢 美國 關稅

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