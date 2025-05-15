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鴻海董座劉揚偉：下修營運展望是匯率問題 不是生意不好

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉15日接下電電公會理事長一職，針對鴻海在法說會時下修營運展望？劉揚偉說，如果看現在的匯率，從過去的新台幣33元兌1美元，變到不到新台幣30元兌1美元，如果不到新台幣30元，就是下滑10%的影響。

他指出，匯率的影響，是鴻海下修的最主要原因，並不是因為生意不好，也不是市場變差，只是因為匯率的影響。 如果用美元來看鴻海的生意的話，並沒有影響。

從美元來看，因為鴻海大部分的交易都是使用美元交易，當從美元轉換為新台幣時，以前是1美元轉回來變成新台幣33元的生意，現在1美元變成不到新台幣30元，這是跟大家說明的最主要因素。

劉揚偉 匯率 新台幣 鴻海

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